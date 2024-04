Mustique lança uma coleção veranil cheia de personalidade

T-shirts, confeccionadas em 100% algodão Foto: Leco Moura

Camisas, feitas de tecido premium tencel lyocell Foto: Leco Moura

Calções de banho Foto: Leco Moura

A aguardada coleção de verão da Mustique, batizada de, acaba de ser lançada com um toque exuberante e divertido. Bebendo da essência vibrante do Rio de Janeiro,, transportando-nos para um ambiente cheio de vida, mesmo em Portugal., esta coleção é um tributo antecipado aos dias quentes que se avizinham. Desde o primeiro drop, agora lançado, é possível sentir a mistura irresistível de cores, estampados e materiais de qualidade que definem a marca. As, são verdadeiras peças de destaque, com grafismos desenhados por Vera Caldeira e Pedro Ferraz, os mentores da marca. Com frases como "Hot Slices", "Natural Wines", "Heat Waves" e "Cosmic Roadtrips", estas t-shirts são um convite para uma aventura de verão cheia de humor e estilo.Já, destacam-se pelo seu corte oversized e pelos estampados florais e padrões exclusivos. Desenhados internamente pela equipa da Mustique, estes padrões adicionam uma camada de originalidade e frescura a qualquer visual. E, claro,não poderiam ficar de fora. Com, incluindo riscas, desenhos psicadélicos e o ícone do sol, estes calções são uma explosão de estilo e diversão para os dias de praia ou piscina.Segundo Vera e Pedro,, com muitas surpresas guardadas para os próximos meses. Com "Heat Waves", a Mustique reafirma o seu compromisso de proporcionar aos seus clientes uma experiência de moda repleta de cor, diversão e personalidade para desfrutar ao máximo do verão.