A nova coleção da Hermès que ganha vida num clique

Criada por Véronique Nichanian, a nova coleção pronto a vestir da Hermès para a primavera-verão de 2021 é um manifesto descontraído da leveza e simplicidade, com silhuetas intemporais, tecidos leves e cores frescas que unem o requinte à descontração. Dentro desta transversalidade, Nichanian mesclou as formas clássicas, dando origem a casacos com riscas que esperaríamos ver em camisas, e camisas que adotam um volume característico de um casaco. "Esta coleção é mais pequena do que o costume porque os nossos meios de produção habituais foram suspensos. Selecionei também dezoito silhuetas, enquanto normalmente selecionaria à volta de 40, em parte devido à natureza da performance", comentou a designer.

Com a colaboração artística de Cyril Teste, a nova coleção foi apresentada numa performance ao vivo intitulada "Hors-Champ", que nos leva pelo que seriam os típicos bastidores do mundo da moda, como o processo de preparação dos modelos e designers antes de apresentar uma coleção ao público. A performance estará disponível no site da Hermès e fará parte da Semana da Moda da Fédération Française de la Couture, estando por sua vez disponível no seu site oficial a partir do próximo domingo, 12 de Julho, às 19H00 de Portugal (20H00 de Paris).

