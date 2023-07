A carteira de um milhão de dólares de Pharrell Williams

Pharrell Williams capta as atenções onde quer que vá. Afinal, o artista e diretor criativo das coleções para homem da Louis Vuitton é carismático e tem um estilo impecável, por vezes algo fora da caixa. Recentemente, usou casualmente uma carteira milionária para assistir ao desfile primavera 2024 da Loewe, que combinou com um fato preto, colares de ouro e diamantes e um chapéu da sua marca Humanrace. Contudo, o acessório estrela foi a sua Speedy 40, um ícone da casa francesa que, segundo consta, custa um milhão de dólares.

Pharrell Williams com a mulher Helen Lasichanh e o filho Rocket no desfile da Dior Homme, coleção primavera/verão 2024, durante a Semana da Moda Masculina em Paris, 23 de junho de 2023. Foto: Reuters

Desde a sua fundação, em 1854, que a Louis Vuitton vem fomentando a sua presença no mercado de luxo através das suas carteiras de mão - e primeiro com as malas de viagem -, sendo a Alma, a Neverfull e a Speedy algumas das mais conhecidas, esta última criada em 1930 primeiro sob o nome Express e inspirada no estilo de vida cada vez mais acelerado dos franceses do início do século XX. Inicialmente estava disponível apenas num tamanho de apenas 30 centímetros, uma alternativa mais prática às malas de viagem da marca da altura, segundo a Vogue.

O sucesso foi tal que o modelo viu o seu tamanho ser expandido para versões de 35 e 40 centímetros, e mais tarde, graças a um pedido de Audrey Hepburn, de 25. Mais recentemente, o ícone foi reimaginado para a coleção primavera 2024 da maison francesa, o debut de Pharrell Williams enquanto diretor criativo da casa: sejam bem-vindas as cores vivas, como amarelo, verde e vermelho, e novas dimensões. A carteira de Pharrell, apelidada de "Speedy Milionária", também é amarela e é feita de pele de crocodilo, com o padrão do monograma LV pintado à mão. Conta ainda com uma corrente de ouro no lugar da alça e um cadeado incrustado de diamantes.