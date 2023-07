Birkin Bag e a ligação portuguesa à carteira mais desejada da história

"Birkin, como a carteira…", contou uma vez a rir, recordando-se do comentário de uma senhora norte-americana a quem foi apresentada, num concerto. Birkin como a carteira, de facto, mas Birkin como a atriz, a cantora, e também como uma das mulheres mais admiradas, desejadas e até invejadas das décadas de 1960 a 1980. Verdadeiro ícone da cultura pop francesa, apesar de ter nascido em Inglaterra. Tão grande como ela provavelmente só Brigitte Bardot, com quem aliás partilhou a tela, um homem e a música − a mais bela, erótica e explícita música de sempre: Je T’aime, Mois Non Plus. Escrita por Serge Gainsburg para Bardot, quando tiveram um caso em 1968, os dois chegaram a gravar o tema juntos, mas essa versão apenas seria libertada muitos anos mais tarde, deixando a fama – e o crédito de chocar meio mundo − a Jane Birkin, a mulher por quem o cantor francês e apaixonou de seguida. Lançada em 1969, a versão cantada com Birkin seria proibida em inúmeros países, incluindo o puritano Portugal, o que só contribuiu para aumentar a fama da canção.

Jane Birkin morreu a 16 de julho de 2023 em sua casa. Foto: Reuters

Rebelde e transgressora, sensual e ícone da moda e da elegância são clichés que se colam com demasiada facilidade ao seu nome, embora certeiros − mesmo atualmente, quando metade das it girls procuram mostrar as suas carteiras em palha, e looks pretensamente naturais no Instagram, é a ela que tentam imitar, ainda que muitas nem o saibam. A ela e à cesta de verga que sempre levou para todo o lado durante esses anos. Uma das suas imagens de marca e cujas origens remontam à vila de Castro Marim, no Algarve, onde passou férias e se terá apaixonado por esta peça de artesanato nacional. Era grande e leve o suficiente para levar tudo o que precisava, das ruas de Paris para as croisette da Coté D’Azur. De um mercado na cidade ao filme A Piscina, com Alain Delon. De um terminal de aeroporto a uma antestreia em Cannes – aqui, inteligentemente decorada com um lenço de seda, para condizer com o glamour da ocasião.

A cesta de verga tornou-se uma das imagens de marca de Jane Birkin. Foto: Getty Images

Em 1984, Birkin entra num voo de Paris para Londres. Não levava a sua cesta porque o marido na época, o realizador francês Jacques Doillon, a tinha destruído durante uma discussão, dois dias antes. Não se sabe ao certo qual seria o acessório escolhido nesse dia, apenas que deixou cair metade dos seus pertences ao tentar colocá-lo no compartimento superior das bagagens. O senhor ao seu lado foi solicito a tentar ajudar, e enquanto lhe passava um caderno Hermès aconselhou-a a encontrar uma carteira com bolsos. Birkin respondeu-lhe então que quando a Hermès fizesse uma maior do que a Kelly, com espaço suficiente para as suas coisas – e adequada às suas necessidades como jovem mãe –, nessa altura compraria uma.

Sem o saber, a resposta ficaria para a história, porque quem estava a ajudá-la era precisamente Jean-Louis Dumas, CEO da Hermès e trisneto do fundador da casa de luxo. Dumas não tardou a perceber que muitas outras mulheres poderiam ter o mesmo problema e respondeu-lhe "está com sorte, madame, eu sou da Hermès e vamos fazer-lhe essa carteira..."

Birkin Bag era descrita como a "carteira mais desejada de sempre". Foto: Hermès

Coincidência incrível ou acaso do destino – Jane não era para ir naquele lugar, mas fizeram-lhe um upgrade para Primeira Classe −, o certo é que os dois passaram o resto do voo a debater as funcionalidades da futura Birkin Bag, incluindo a criação de um espaço dedicado a biberões! Dumas desenhou-a no momento, mas uma vez que não tinha papel agarrou num saco de enjoo e foi assim, nas costas desse saco, que nasceu a carteira mais desejada de sempre.

Em homenagem à musa inspiradora, Jean-Louis Dumas deu-lhe o nome de Birkin, em troca, também, de uma contribuição anual para as instituições de solidariedade com as quais Jane esteve envolvida. Ao longo dos anos, Jane recebeu ainda algumas Birkin de presente, usando-as até à exaustão e sempre bem carregadas com tudo o que precisava, o que a levou a queixar-se do peso em mais do que uma ocasião. Em 2011 vendeu por 162 mil dólares uma dessas carteiras em leilão, para ajudar as vítimas do tsunami no Japão.

"Ao longo dos anos Jane recebeu ainda algumas Birkin de presente, usando-as à exaustão e sempre bem carregadas com tudo o que precisava". Foto: Reuters

"É uma carteira que envelhece bem, e eu gosto das coisas que envelhecem bem", disse um dia. Com o tempo, a Birkin tornou-se num símbolo maior de riqueza e de luxo. Porquê? A qualidade e o savoir faire excecionais são apenas parte do que torna estas Hermès tão cobiçadas. A verdade é que a marca limita a sua produção para garantir que são raras e difíceis de obter, tornando-as no verdadeiro objeto de desejo, o que pode implicar ficar numa lista de espera durante vários anos e ainda assim ter de contentar-se com a Birkin disponível e não com um modelo personalizado.

Jane com a sua Birkin Bag num desfile de Jean Paul Gaultier, em 2005. Foto: Getty Images

Jane Birkin morreu no passado domingo, 16 de julho, em sua casa, em Paris. Deixou quase 20 álbuns e perto de 70 filmes, entre os quais Slogan, La Pirate ou La Belle Noiseuse. Teve três filhas: a fotógrafa Kate Barry (que morreu em 2013), fruto do casamento com o músico John Barry (autor do tema de James Bond e vencedor de cinco Óscares da Academia). Em 1971 nasceu Charlotte Gainsbourg, atriz e cantora como a mãe, e 11 anos mais tarde Lou Doillon, que se dedica sobretudo à música. Mas além deste legado também nos deixou o nome: "Birkin, como a carteira".