Louis Vuitton apresenta coleção Cruise 2024 na Isola Bella

Nicolas Ghesquière, atual diretor criativo da Louis Vuitton, recorreu mais uma vez a elementos lúdicos para a nova coleção da maison. Para esta coleção Cruise 2024, Ghesquière transportou-nos literalmente para a emblemática Isola Bella no Lago Maggiore, a norte da Itália. Mais precisamente, para o Palazzo Borromeo.O desfile aconteceu nos jardins do palácio - um cenário perfeito para a construção de um universo do imaginário, que mistura figuras míticas, criaturas aquáticas que vêm à superfície, desportos aquáticos e materiais que remetem a um passado aristocrático num total de 50 looks.Na coleção, híbridos de alfaiataria e roupa de mergulho ganharam detalhes, tais como as golas inspiradas em guelras e barbatanas de peixes. Texturas, padrões e modelagens também se apresentaram com uma ligação aos habitantes do mundo submerso. Fios pendentes das mangas lembram as raias, as saias cobertas com detalhes que remetem às escamas dos peixes, entre outras referências.A presença do neoprene ajudou na associação aquática mais imediata e foi usada nas partes de cima dos macacões com calças em tecidos suaves e transparentes, e também como base, para sobrepôr calções de linho combinados com sweatshirts.Uma das peças em destaque foram os vestido, costurados para criarem um efeito "escorregadio", possivelmente inspirados nos vitrais da Belle Epoque, comuns no local do desfile.O designer optou pela combinação das carteiras de diferentes tamanhos com ténis e botas rasas, e acessórios oversized.A mistura de tecidos leves e pesados, em camadas de diferentes proporções, e o uso de brilhos e opacos, fazem parte do ADN da marca sob a direção de Ghesquière.Na segunda parte do desfile, construções drapeadas em moulage fazem lembrar as túnicas romanas, enquanto folhos leves fazem conexão com uma paisagem onírica marcada por fauna e flora marinhas. O contraste fica por conta dos padrões de tapeçaria com aspeto antigo. A modelagem é quase sempre orgânica, estruturada e com volume. A fechar o desfile vimos uma série de vestidos de noite, sintetizando o encontro dos dois mundos.