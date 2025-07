Como cuidar da barba: dicas de um especialista

Ter uma barba impecável vai muito além de deixá-la crescer. É um ritual que exige atenção, paciência e os produtos certos. Foi isso que percebemos ao conversar com Reinaldo Ribeiro Junior, artista da The Barber Company, que partilhou connosco alguns segredos e alertou para os erros mais comuns.

Logo à partida, Reinaldo avisa: muitos homens ainda cometem falhas básicas. "Um dos maiores erros é lavar a barba com champô de cabelo", explica. O couro cabeludo e a pele do rosto têm necessidades diferentes, e usar o mesmo produto em ambos pode ressecar a pele facial e danificar os fios. Outro deslize recorrente é rapar ao primeiro sinal de desconforto. "A fase inicial de crescimento causa comichão, mas é passageira. Muitos desistem antes da barba ganhar forma", sublinha.

Hidratar a pele escondida sob os pelos também não é negociável. "A falta de hidratação leva à escamação, comichão e até caspa na barba", lembra. Para evitar isso, é essencial usar um óleo nutritivo específico.

Outro ponto crucial é aparar com cuidado. "Um erro de milímetros pode comprometer o visual por semanas", alerta o barbeiro, aconselhando a procurar orientação profissional para alinhar as linhas do pescoço e da bochecha. Ainda assim, em casa é possível fazer pequenos ajustes com uma boa tesoura ou máquina, mas com moderação.

E quanto a fazer a barba crescer mais rápido? Não há milagres, mas sim consistência. "Manter uma boa higiene e hidratação garante um crescimento saudável", diz Reinaldo. Para quem tem falhas ou zonas menos povoadas, o profissional sugere um truque simples: "Adotar um maior comprimento pode disfarçar as falhas. E nem todas as barbas precisam de ser cheias; um cavanhaque bem feito pode ser tão impactante quanto uma barba cerrada."

No verão e no inverno, os cuidados mudam ligeiramente. "No verão devemos aplicar menos vezes os óleos e apostar em produtos com proteção UV, porque o pelo resseca com o sol e o sal do mar", explica. Já nos meses frios, convém reforçar a nutrição com um bom aftershave para proteger a pele do frio e do vento.

Por fim, um lembrete fundamental: evite produtos não específicos para barba, como gel de banho ou produtos de styling capilar. Aposte num champô próprio, livre de sulfatos, parabenos e silicones, e tenha sempre à mão um bom kit de utensílios com escova, pente e tesoura. "A barba, como o cabelo, exige disciplina. Sem consistência, não conseguimos uma barba apresentável", afirma Reinaldo.