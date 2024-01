Fomos ao Spa do Club7, uma espécie de clube social à inglesa

O mundo espera que cheguemos ao novo ano cheios de energia, boa disposição, planos, resoluções e, de preferência, com um aspecto saudável e luminoso. Só que o mundo não passou a última quinzena do ano a bater perna nas lojas, a acomodar os humores de sogras e mães, a tentar acertar nos presentes rocambolescos dos filhos, a comer demasiado queijo e chocolate e a exagerar um nadinha no consumo de álcool – razão pela qual a família ainda está toda viva. Resultado? Entramos no Ano Novo tão arrasados quanto saimos do velho – quelle surprise! Solução? Aquilo que os anglo-saxónicos chamam de fake it ‘til you make it, que é como quem diz: se a sua cara denuncia o seu cansaço, mude de cara. Nada que uma manhã passada a fazer tratamentos faciais não resolva. Desta vez, a nossa recomendação vai para o Spa do Club7: recentemente remodelado e com nova oferta de tratamentos e produtos que melhoram, visivelmente, a condição da pele – algo que a jornalista da Must teve oportunidade de comprovar.

Em 2023, o Spa do Club7 fez um investimento de 200 mil euros para ir ao encontro daquilo que muitos dos seus clientes procuravam, muitos deles estrangeiros – nómadas digitais e expats –, que fizeram do clube uma segunda casa, transformando-o numa espécie de clube social à inglesa: aqui podem trabalhar em ambiente coworking, fazer refeições leves, fazer exercício ou praticar diversas modalidades desportivas e fazer tratamentos estéticos de corpo e rosto. Impulsionado por esse interesse, o spa apostou em tecnologia e acrescentou à sua gama de serviços o muito requisitado icoone® Laser – único dispositivo no mundo com Roboderm®, uma tecnologia patenteada inovadora que combina microestimuladores com o poder do laser e do LED, proporcionando drenagem, firmeza e remodelamento. Para além disso, o spa oferece novos tratamentos de rosto, como o Facial Gym – inspirado na massagem Kobido) –, e a fototerapia led-biolight; e também de corpo.

A melhor forma de voltar à vida depois do Natal Foto: DR

Uma outra novidade é a associação com a marca de cosmética norte-americana iS Clinical, que passa a disponibilizar no spa o seu tratamento Red Carpet Facial. Carolina Melo Duarte, CEO do Club7, explica que os clientes pediam um tratamento que tivesse efeitos visíveis imediatos e isso foi conseguido com os produtos da iS Clinical "reconhecidos pela sua abordagem única, com ingredientes de origem botânica e de grau farmacêutico".

A iS Clinical está disponível em Portugal, mas não é fácil de encontrar porque está à venda em clínicas cirúrgicas, de estética e dermatologia, spas premium, e em alguns sites especializados. Valerie Reysset, consultora e representante em Portugal, veio ao spa do Club7 para apresentá-la, e explica que, depois de muitos anos a trabalhar na indústria de skincare, queria trabalhar com uma marca clean, completamente focada em ingredientes botânicos e foi isso que encontrou na iS Clinical – uma marca criada há 20 anos, em Los Angeles, por Bryan Johns, que trabalha com epigenética e foi diretor de skincare para o Instituto Kronos – um dos maiores centros de investigação anti-aging do mundo. Este background científico com uma ligação muito forte à botânica resulta, de acordo com Valerie, em produtos que têm "entre 18% e 26% de ingredientes ativos nas suas composições, ou seja, um grau farmacêutico de princípios ativos, muito superior ao das marcas de dermocosmética de posicionamento premium".

Alguns produtos essenciais de marca iS Clinical Foto: DR

Um dos produtos estrela da marca é o Retinol + Emulsion, na versão 0.3, mais fraca – é sempre melhor começar por esta, principalmente para quem não está habituado a usar este ingrediente –, ou 1.0, mais forte. A sua fórmula com retinol, bakuchiol, antioxidantes, enzimas, entre outros, promete melhorar a textura, elasticidade, tom e luminosidade da pele em 12 semanas. O retinol pode ser um ingrediente difícil de usar, por provocar irritação da pele, mas, aqui, esse problema foi contornado encapsulando o retinol dentro de lípidos bio-idênticos.

O bestseller da marca Foto: DR

Se está a pensar que precisa de resultados agora e não daqui a 12 semana, estamos consigo. A jornalista da Must chegou ao Spa do Club7, numa fria e chuvosa manhã de dezembro com um rosto cansado e baço e saiu com uma tez refirmada e luminosa que dispensou aplicação de maquilhagem. Isto foi conseguido recorrendo a produtos sugeridos por Valerie, que, neste caso, incluíram o Cleansing Complex, um gel lavante e desmaquilhante, com vitamina A, camomila e ácido salicílico, seguido da máscara Tri-Active Exfoliating que, como o nome indica, é composta por três exfoliantes: enzimas de papaia e ananás, partículas de vitamina B e peptídios que aceleram a renovação celular. Esta máscara causa uma leve sensação de calor, ao ativar a circulação, e foi seguida pela aplicação da máscara Hydra Intense Cooling que tem o efeito oposto, causando uma sensação de frio – um produto anti-inflamatório que trata a sensibilidade e promove uma hidratação intensa, com 10% de ácido hialurónico, aloé vera, chá verde, extrato de grainha de uva, alcaçuz, entre outros. De seguida, aplicou-se o Pro-Heal Serum Advance+, um sérum antioxidante com vitaminas C, E e A. O tratamento chegou ao fim com 10 minutos de vigorosa automassagem com 15 movimentos, usando o produto Massage Silk, com propriedades antioxidantes, hidratantes e refirmantes. Por último, um produto imperativo para proteger a pele: o protetor solar Extreme Protect SPF 40. Sim, aquele passo que não devemos, mesmo, esquecer.