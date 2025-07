Herança e natureza numa fragrância que convida à descoberta

Nesta época do ano, os jardins e as praias atraem multidões que se refugiam na natureza para um momento de paz e lazer. Com amigos ou família, estendem-se as toalhas para fazer piqueniques. Essa ideia serviu como base para a nova coleção da renomada perfumaria Granado.

Particularizada pelos seus aromas frescos, pensados para o verão, na Picnic Collection encontramos o Fervo Intenso, Esplendor, Tropicália, Époque Tropical e Citrus Brasilis. Este último destaca-se pela sua riqueza em notas cítricas, que une a sofisticação ao legado histórico da marca. Com assinatura do perfumista francês Quentin Bissch, o Citrus Brasilis define-se como uma "ode à alegria e à frescura", com uma forte inspiração nas memórias do criador do perfume. Esta fragrância nasce da inspiração do aroma do pé de laranjeira da sua casa, trazendo a herança e nostalgia para a criação.

Foto: DR

Destacam-se as notas de bergamota, mandarina, limão, menta e jasmim, que fundem-se numa agradável riqueza aromática. Com 80% dos ingredientes provenientes da natureza, este perfume não contém corantes, parabenos, ou produtos de origem animal.

Além do cheiro, também a embalagem da coleção é apelativa aos sentidos. Com um design vintage, as cores vibrantes sobressaem ao olhar.

Foto: DR

As propostas da Picnic Collection encontram-se disponíveis nas lojas e site da marca.