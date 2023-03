Acqua di Parma lança edição limitada com Samuel Ross, discípulo de Virgil Abloh

A nova edição da Acqua di Parma Colonia Limited Edition celebra o aroma de assinatura da marca, criada há mais de 100 anos, e que até hoje permanece inalterado, numa renovada imagem. Nesta edição limitada, Samuel Ross inspira-se na história deste símbolo de luxo italiano, mas acrescentando-lhe uma visão atual e fresca.



A campanha, assinada por SR_A, o estúdio de Samuel Ross, revela uma reimaginação do clássico frasco a que a Acqua di Parma nos havia habituado. Tem como inspiração o modernismo italiano e britânico, baseado nas origens da marca e do criador. Samuel baseou-se no sol, um dos pontos de inspiração da Acqua di Parma, trabalhando os pontos de luz do vidro e arquitetura e recriando as paisagens italianas com um toque de verão - tudo num só frasco. Esta edição especial está também desenhada para que estes frascos sejam reabastecidos.

É Samuel Ross quem assina o design desta nova colaboração. Foto: Acqua di Parma

A parceria entre a Acqua di Parma e o estúdio SR_A está prevista para durar três anos. O produto resultante desta colaboração, o icónico Colonia, é agora desenhado de forma a desafiar os códigos do design, resultando num produto inovador. Esta colaboração será lançada internacionalmente no dia 15 de março de 2023, com apenas 300 frascos disponíveis, numa edição especial com três cores. Contará ainda com uma publicação exclusiva que inclui o processo de criação, histórias dos bastidores e visuais da campanha.

O designer e artista britânico de 31 anos Samuel Ross tem a sua própria marca de luxo de roupa masculina, A-COLD-WALL*. Trabalhou para várias marcas, conciliando a sua carreira com a produção criativa através de filmes experimentais e arte de rua, tudo sobre uma identidade anónima recorrendo a pseudónimos.

A coleção está disponível em três cores diferentes. Foto: Acqua di Parma

O seu trabalho com o artista Virgil Abloh, começou em 2012, quando descobriu Ross no Instagram e convidou-o para integrar a sua equipa.

Em 2019 abriu o estúdio SR_A (Samuel Ross e sócios), que trabalha em áreas como o design industrial de luxo, arquitetura, design de mobiliário e design de som.