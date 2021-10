Quantas vezes por semana devemos fazer exercício?

Quando se trata de alcançar um estilo de vida mais saudável, existem sempre questões à volta do exercício físico. Refeições saudáveis e exercício físico regular, são recomendações que já conhecemos mas, afinal, quanto tempo se deve exercitar por semana?

A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto faça, pelo menos, entre 150 minutos de atividade aeróbica – o chamado cardio - de intensidade moderada ao longo da semana ou 75 minutos de atividade física mais intensa, ou então um equilíbrio entre os dois. Como organizamos o nosso tempo é connosco, no entanto, a OMS refere que distribuir esse tempo ao longo da semana, como por exemplo, exercitar cinco vezes por semana, durante 30 minutos, é importante para manter uma vida saudável.

No entanto, para obter melhores resultados, deve aumentar-se a atividade aeróbica moderada para 300 minutos por semana, ou 150 minutos de atividade física mais intensa. No que toca a atividades de musculação, devem ser realizadas incluindo os maiores grupos de músculos – peito, costas, braços, ombros, pernas - em dois ou mais dias por semana.

Acompanhando as recomendações da OMS, o site do clube de fitness Holmes Place refere algumas atividades de intensidade moderada a fazer: caminhada rápida, jogging leve, andar de bicicleta a menos de 10mph, nadar a um ritmo lento mas constante, hidroginástica e yoga. Se a preferência for atividade física mais intensa, sugerem: corrida, caminhadas em subidas com uma mochila pesada e aeróbica.

O clube de fitness afirma que não existe uma fórmula única para a quantidade de exercícios a fazer. Realçam, no entanto, que tem de haver tempo para recuperar das atividades físicas.