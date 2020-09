Exercício físico virtual? Nunca foi tão divertido

Jogar playstation ou computador durante horas sem fim pode não ser a atividade mais saudável, mas agora, pode ser. Encontrámos três gadjets que juntam o divertimento dos videojogos com a componente saudável do exercício físico. E o melhor, é que podemos fazê-lo sem sair de casa.

Estes produtos contam todos com a componente física e imersiva do excercício, mas são ao mesmo tempo divertidos e estão longe de parecer uma "obrigação":

VirZOOM – é uma bicicleta estática, acompanhada de uns óculos de realidade virtual para pedalar por mundos virtuais. Conduzir tanques, pilotar helicópteros, fazer kayake ou corridas em carros de fórmula 1 - tudo é possível com esta tecnologia ao mesmo tempo que melhoramos a nossa forma física. Preço sob consulta.

A carregar o vídeo ...







BOX VR – É um jogo que se compra através da Steam, pelo que, tem de adquirir os óculos VR primeiro. Concentra-se sobretudo nos braços e tem uma grande variedade de jogos de boxe. Disponível a partir de de €400 com o jogo e o conjunto dos óculos VR, incluindo "luvas" de pugilista.



A carregar o vídeo ...





ICAROS – Esta ideia é bastante peculiar: posicionamo-nos em cima do jogo, com espaço para os pés e manípulos para as mãos, deixando-nos suspensos, e inclinado-nos para a frente, para trás e para os lados, dando uma sensação de que estamos a voar. A ideia é fazer um determinado percurso enquanto exercitamos o corpo todo. O Icaros adaptado para ter em casa está disponível a partir dos €1990, mas é necessário adquirir também os óculos VR.



A carregar o vídeo ...