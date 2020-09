O que esperar do novo Apple Watch

A capacidade de medir a saturação de oxigénio no sangue é a característica mais fascinante da série 6 do Apple Watch, e em altura de pandemia de Covid-19, esta torna-se uma ferramenta importante, visto que alguns pacientes com o vírus, em estado crítico, revelaram ter níveis baixos de oxigénio. Esta funcionalidade "ajuda a compreender se o corpo está a absorver bem o oxigénio e a distribui-lo da melhor forma", como explica o site da marca.

A leitura funciona através da aplicação que vem instalada no dispositivo – mantemos o pulso firme e direito e pressionamos o botão para iniciar. Durante 15 segundos, o sensor na parte de trás do relógio vai medindo os níveis de oxigénio no sangue. Uma pessoa saudável costuma ter níveis de oxigénio no sangue acima de 90 – sendo que as pessoas com problemas respiratórios ou de sono podem ter níveis mais baixos, entre 60 a 90, explicou a médica Cathy A. Goldenstein ao The New York Times.

Os especialistas e médicos Cathy A. Goldenstein e Ethan Weiss revelaram também que este avanço no Apple Watch era positivo e que podia ser utilizado para investigação. No entanto, avisaram que podia criar alarmismo, ou podia levar pessoas a fazer o próprio rastreio, sem ter ferramentas necessárias para tal.

O médico Ethan Weiss acrescentou ainda que esta caraterística torna-se útil para indivíduos com problemas cardiovasculares, ou outras doenças, porque assim se pode controlar os níveis através do relógio e reportar ao médico, que posteriormente iria tomar decisões mediante a situação.

O novo relógio inclui outras funções como a nova aplicação 'Sono', que ajuda a estabelecer rotinas mais saudáveis e updates na aplicação 'Fitness', para registar dados de treino. Agora, o ecrã do relógio está sempre ligado, mostrando-se "significativamente mais luminoso ao ar livre", em comparação com os Apple Watch anteriores. Consegue tratar de chamadas e mensagens, directamente do pulso, assim como pagamentos com a "Apple Pay". Tem também a aplp "Mapas" e recebe-se um toque no pulso quando é necessário mudar de direção. Destaque ainda para os materiais em que relógio é feito, agora reciclados.



O novo modelo da Apple está disponível desde dia 18 de setembro a partir dos €439.