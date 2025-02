Tendências de cortes de cabelo masculinos para 2025

1. Mullet

Nenhuma lista de tendências de cabelo para 2025 estaria completa sem mencionar o mullet. Este corte, que começou como um símbolo de rebeldia nos anos 80, fez um regresso surpreendente e continua a reunir fãs. A versão moderna do mullet mantém a essência do corte original – mais curto à frente e nas laterais e maior atrás - mas agora surge com acabamentos mais trabalhados, cortes laterais ou até mesmo combinações com franjas.

Jacob Elordi Foto: Getty Images

2. French crop

O chamado "french crop" continua a ser um dos cortes favoritos, também em 2025. Com um topo ligeiramente mais longo e uma franja curta, este estilo de cabelo garante um ar moderno e fácil de manter. Paul Mescal e Richard Gado popularizaram este look, que combina tanto com cabelos lisos como ondulados.

Richard Gadd Foto: Getty Images

3. O risco ao meio

O risco ao meio é um dos cortes mais versáteis e elegantes da temporada. Com um toque de sofisticação dos anos 90, este estilo cria um visual descontraído e polido ao mesmo tempo.

Leonardo DiCaprio Foto: Getty Images

4. Buzz Cut

Para quem procura praticidade e um ar rebelde, o "buzz cut" (cabelo rapado) será uma das tendências mais fortes deste ano. Além de ser extremamente fácil de manter, este corte funciona bem em todos os tipos de cabelo. Austin Butler mostra como o buzz cut pode realçar os traços do rosto.

Austin Butler Foto: Getty Images

5. Franja estilo anos 90

Este corte, imortalizado nos anos 90, é agora atualizado por celebridades como Charles Melton. Traz de volta o cabelo repartido com um caimento suave nas laterais.

Johnny Depp Foto: Getty Images

6. Risco ao lado

O risco ao lado é um dos cortes mais promissores de 2025. Ideal para ambientes formais ou casuais, este corte combina com qualquer tipo de cabelo e revela-se numa aparência sofisticada sem esforço.