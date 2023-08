A Chanel vai ter um Diner de perfumes

A Chanel prepara-se para abrir um Diner à americana no bairro nova-iorquino de Brooklyn. De 8 a 10 de setembro, o restaurante vai convidar o público a entrar numa experiência de fragrâncias gratuita, para comemorar o lançamento de Chance Eau Fraîche, o novo perfume da maison.

Ainda assim, neste Diner não entrarão pratos clássicos e habituais. Panquecas ou hambúrgueres não farão parte do menu deste Lucky Chance Diner. A ideia é que, no seu interior, as pessoas possam experimentar a mais recente fragrância da marca no lançamento de Chance Eau Fraîche, um perfume criado pelo perfumista da marca Olivier Pole.

Quem visitar o restaurante poderá usufruiu de uma experiência única de aromas personalizados para explorar gratuitamente a nova fragrância. Além disso, ainda existe uma sala onde se pode participar em atividades interativas, como tirar selfies com um frasco em tamanho real do perfume Chance, provar uloseimas (gelados, petiscos e bebidas) inspiradas no Diner e aceder a uma vitrine de fragrâncias para comprar os perfumes Chanel.

Será um "restaurante" ambulante de perfumes. Foto: Chanel

O espaço vai estar decorado em tons de rosa e verde, contará com os reconhecíveis frascos redondos de perfume da Chanel em todas as superfícies, juntamente com mesas para jantar, bancadas, porta-guardanapos, relógios e outros artefactos a combinar e tudo com o logo Chanel.

Quem quiser visitar a pop-up Diner pode fazer reserva, mas visitantes também são bem-vindos.