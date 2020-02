Os produtos de Beleza que pode roubar da prateleira dela

Corretor

As olheiras não olham a géneros e nunca ouvimos ninguém dizer que as adora. A única parte boa das marcas escuras por debaixo dos olhos? Os corretores de olheiras podem ser facilmente partilhados entre casal. Se não é um expert da maquilhagem, aconselhamos os de textura mais líquida, que serão mais fáceis de espalhar. Atenção ao tom: não vai querer um corretor demasiado claro, nem demasiado escuro. Se a sua cara-metade não partilha do mesmo tom de pele terá de passar à próxima gaveta.

Touche Eclat High Cover Concealer, €30,45, Yves Saint Laurent Foto: D.R.







Máscaras faciais

São um dos produtos de Beleza mais divertidos, relaxantes e amados do século XXI, razões mais do que suficientes para aderir ao #selfcaresunday e testar uma das mil variedades que encontrará certamente entre os preferidos da sua companheira de casa. Cada máscara é criada de acordo com necessidadesdiferentes, por isso tenha em conta as especificidades da sua pele e o que poderá estar a precisar de momento. Hidratação, oleosidade, brilho – há uma máscara certa para cada questão e na realidade é só ler o que diz na embalagem.

Máscara Facial de Mel e Carvão, €31,55, Origins Foto: D.R.

Gadgets de limpeza de pele

Sabe aquele aparelho estranho com que a sua mulher passa longos minutos a solo todas as noites? O mais provável é que faça maravilhas pela sua pele. As famosas escovas de limpeza eletrónicas servem para remover células mortas, limpar a pele em maior profundidade e prepará-la para os cuidados seguintes, por isso nada o impede de experimentar uma delas. Caso fique fã, aconselhamo-lo a adquirir uma para si, por uma questão de higiene (a partilha tem limites e os germes são um deles).

LUNA mini 2, €139,45, Foreo Foto: D.R.







Creme de corpo

Se não se lembra quando foi a última vez que hidratou a pele do corpo, talvez esteja na hora de começar a olhar para os cremes corporais com outros olhos – e passar uma dose generosa pelos braços, pernas, cintura, tudo o que encontrar de pele até ao final do pescoço. Não só a sensação de hidratação é muito satisfatória, como a sua pele vai ficar o mais macia que já sentiu.

Body Milk, €5,90, Nivea Foto: D.R.

Água termal

Refrescar, hidratar, apaziguar. Não é à toa que este é um dos produtos preferidos das mulheres, muita embora talvez nunca tenha percebido o seu propósito até agora. Se quer saber porque a maioria de nós não passa um dia sem o borrifar pelo rosto, sugerimos-lhe que faça o mesmo antes de iniciar a sua rotina de cuidados hidratantes ou ao longo do dia, e em especial nas alturas mais quentes. De nada.

Hidratantes de lábios

Os produtos masculinos e femininos existem por mais razões do que puro marketing – regra geral, a pele é diferente, requer tratamentos específicos, envelhece de outra forma. No entanto, na lista de produtos que autorizamos a pedir emprestado estão os hidratantes de lábios, uma forma de manter a sua boca suave, saudável e bonita (se estiver numa de investir nesta zona, experimente também o esfoliante antes do bálsamo).

Champô seco de urtiga, regulador sebáceo, €10,95, Klorane Foto: D.R.

Champô seco

E ao sétimo dia, Deus criou o champô seco: a maravilha que nos permite aumentar o intervalo entre lavagens. E é tão bom que esta dica só pode ser partilhada. Polvorize pequenas quantidades no seu cabelo, deixe secar um pouco e massaje com os dedos antes de pentear.