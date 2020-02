Como eliminar papos, olheiras e rugas

Alergias, jet lag, noitadas, ressacas… a pele na área do contorno dos olhos é mais fina e mais frágil em comparação com a do rosto, mas é frequentemente negligenciada. E é precisamente onde se manifestam os excessos, onde surgem as primeiras rugas, e onde se evidenciam os sinais de fadiga, de falta de sono, ou de má circulação. Habitualmente essa reação é maior quando aparecem efetivamente os sinais da idade, em especial em quem não fez a prevenção dos mesmos. No entanto, nunca é tarde para recorrer aos cuidados de contorno de olhos.

Selecionamos alguns para as diferentes necessidades, e para aplicar suavemente, em ligeiros toques com o dedo anelar, de forma a estimular a circulação nesta delicada zona. Se escolher o produto adequado é uma preocupação, saiba que nem todos servem. Há necessidades específicas e para melhor corrigi-las é importante saber o que procurar.

Se o problema são papos ou uma noite mal dormida, a cafeína é perfeita para descongestionar. Escolha um creme que contenha um aplicador em cerâmica ou metal para ajudar na drenagem. Outra alternativa é colocar uma colher no frigorifico e aplicá-la na zona do contorno dos olhos com ligeiras pressões antes de aplicar o creme. Verá o inchaço atenuar imediatamente.

Se são as rugas que o preocupam, ou a falta de hidratação, escolha qualquer produto que contenha ácido hialurónico, um poderoso ingrediente capaz de reter a hidratação e de preencher o espaço intercelular. Vitaminas e boosters do colagénio e da elastina também ajudam na renovação da pele. Para a falta de firmeza, a solução está no retinol que atenua as rugas e ajuda a refirmar a pele.

Fluide Contour des Yeux à la Rose Noir, €116, Sisley Foto: D.R.



Fluide Contour des Yeux à la Rose Noir, €116, Sisley. Com acetato de vitamina e extracto de rosa negra, é ideal para suavizar a zona do contorno dos olhos. Tem cafeína e extrato de vinho tinto para revitalizá-la, e um aplicador em cerâmica para descongestionar.

White Caviar Eye Extraordinaire, €510, La Prairie Foto: D.R.

Maximum Hydrator Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate, €35, Clinique Foto: D.R.

Nuxe Men Contorno de olhos Multifunções, €20,90, Nuxe Foto: D.R.

Capture Totale C.E.L.L. Energy, Dior Foto: D.R.

Gel de olhos NovAge Men, €25, Oriflame Foto: D.R.

Para hidratar e dar luminosidade, os cientistas da La Prairie procuraram explorar o modo como a luz revela a forma e como a forma revela a luz – particularmente na paisagem tridimensional da zona do contorno ocular. O resultado foi uma criação rica e delicada que ilumina a arquitetura única do olho, uma área de curvas e ângulos, criando contrastes e sombras.Para um boost de hidratação, este gel aquoso ultraleve promete uma hidratação instantânea com a duração de 96 horas.Tem cafeína vegetal que atenua papos e olheiras e ácido hialuronico natural para hidratar e prevenir o envelhecimento.A renovada linha Capture Totale tem agora com tecnologia proveniente da investigação sobre as células estaminais, com uma ação responsável por re-energizar as células-mãe da pele, atuando sobre as seis funções celulares essenciais.