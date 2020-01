A dieta de que a sua barba precisava

Cultivar uma barba forte, bonita e suave não se resume a uma questão de vaidade. É essencial para que não surjam desconfortos cutâneos mas também é meio caminho andado para que ninguém se retraia quando o cumprimenta, seja a sua cara-metade, as crianças que têm a pele sensível, e no topo da hierarquia, os bebes – os novos pais compreenderão ainda melhor esta última. E como bem saberão, exige muita dedicação e paciência, para apará-la mensalmente, cuidado ao domá-la, e claro, os produtos adequados para suavizá-la. Isto se não quiser exibir uma juba com a textura de relva acabada de aparar.

Se inveja barbas como as de Jake Gylenhall, Chris Evans ou mesmo a de Robert De Niro, podemos garantir que as barbas mais amigáveis são-no devido aos benefícios dos óleos. Além de providenciarem nutrientes necessários a que os pelos faciais cresçam bonitos e saudáveis, ajudam a suavizar e a domá-los. Procure ingredientes como o óleo de jojoba, de argão, de amêndoa e vitaminas, são os alimentos perfeitos para esta zona do rosto. E tenha em mente o bónus: esta dieta para a barba irá ajudar a prevenir o prurido e a escamação nesta zona.

Pre-shave + Conditioning Beard Oil, €37, Anthony for Men







Le Labo Beard Oil, €57, Le Labo na Skinlife









Old School Beard Oil, Johnnie Black







The Ritual of Samurai Beard Oil, €17,90, Rituals











Line M Beard Oil, €47, Susanne Kaufmann na Skinlife

The Groom, óleo para suavizar a barba, Sebman