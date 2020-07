Estes produtos são a definição de luxo

O luxo vende. Esta é uma afirmação comprovada por décadas de investigação de tendências que remontam até ao século XVIII. E não é um exclusivo dos famosos ou sequer dos muito ricos. Aparentemente, nunca o foi. Na Paris de 1700 estima-se que cerca de 13% dos empregados possuíam relógios próprios, um número que indica que o luxo, tal como hoje, não era limitado à burguesia. Pelo contrário, a "lei" dos bens de luxo diz que estes são acessíveis desde que se tenha dinheiro para os adquirir - e caso não esteja imediatamente disponível, poupamo-lo para comprar aquela peça preciosa aos nossos olhos. E sendo os bens de luxo óbvios objetos de desejo, não é de admirar que, no final daquele século, mais de dois terços da população parisiense tenham poupado o suficiente para comprar um relógio.

Na mais do que cobiçada indústria da cosmética, uma das questões mais frequentes é se valerá a pena investir tanto dinheiro num produto efémero. Serão eficazes o suficiente? Uma galénica sumptuosa é merecedora de mais umas centenas de euros? Uma massagem a quatro mãos é melhor do que uma elaborada com apenas duas mãos? A resposta é a mesma: vale o que cada cliente estiver disposto a pagar por ele. E são cada vez mais aqueles que investem para ter ao seu alcance "o" tratamento-estrela, "o" creme milagroso e "o" perfume personalizado. O que para uns não passam de excentricidades, para outros são indispensáveis. O rapper Lil’Wayne assumiu gastar mais de 150 mil dólares em diamantes aplicados nos dentes, o ator Matt LeBlanc (e mais alguns milionários que o PT se recusa a nomear) paga cerca de 1.100 euros por hora ao seu personal trainer, Fabrice LePhysique, e o comediante Kevin Hart admite investir na sua rotina de cuidados de pele (o comediante é fã da linha completa La Mer, na qual cada creme pode custar mais de €900). O estudo recente Global Powers of Luxury 2019, divulgado pela Deloitte, indica que os grupos LVMH e Estée Lauder, dois dos maiores conglomerados de cosmética do mundo, estão entre as três primeiras posições do ranking das empresas de bens de luxo que mais geraram em receitas e ainda que o segmento de cosméticos e fragrâncias registou o melhor desempenho com 16,1% no aumento de vendas, um valor que fica maioritariamente a dever-se ao crescimento anual de dois dígitos reportado por sete das 11 empresas que representam este setor. O luxo não veio para ficar. Na realidade, nunca saiu de moda, mas reinventa-se sob as mais variadas formas: a manicure que vai a sua casa, o spa com acesso direto da garagem para garantir a máxima privacidade, o creme com os ingredientes mais raros... É certo que o segredo para a eterna juventude ainda não foi descoberto, mas, até lá, e pelo menos no setor do grooming, já há muito pouco que o dinheiro não compre.

A personalização

Lourenço de Lucena é o único perfumista português pertencente à Sociedade Francesa de Perfumistas e o homem a quem recorrer quando o pedido é um perfume personalizado. Adverte o próprio que os clientes são "escolhidos a dedo" por ser um processo demorado e muito personalizado. Explica-nos: "Tudo começa com uma conversa de apresentação mútua e que me permite perceber alguns traços da personalidade do cliente e os seus gostos de uma forma transversal. Que música ouve, que hábitos, que estilo… E um primeiro despiste ao gosto olfativo. Depois disso, segue-se um encontro para a consolidação do conhecimento e a afinação da perceção do perfil olfativo." Após essa fase estar segura, o perfumista inicia o processo de desenhar o perfil olfativo, onde irá escolher as matérias-primas que melhor se ajustam ao gosto, à intenção ou ao perfil do cliente. De seguida, um novo encontro para teste na pele de uma seleção de matérias-primas para aferição de compatibilidades e eventuais rejeições, após o qual são dados os passos para consolidar a fragrância: "Eu passo, então, para a formulação e composição do perfume, tendo por base o briefing estabelecido entre mim e o cliente." Um pouco como nas perfumarias, muitas vezes a maior dificuldade passa por o cliente saber aquilo de que gosta. Explica Lourenço de Lucena: "A experiência diz-me que nem sempre o que é dito é o que se pretende e daí a importância do conhecimento e da relação, onde me permite descodificar outros sinais que não apenas verbais. Estando satisfeito com o resultado, é o momento de apresentação ao cliente. Caso seja do agrado, passamos para a produção do concentrado, o qual depois será diluído em água e em álcool, considerando o gosto e o perfil do cliente. Geralmente optamos por uma concentração entre os 4 e os 24% para se enquadrar como Eau de Parfum e ter uma tenacidade média interessante. Depois do concentrado estar produzido, este é então diluído em água e em álcool na proporção definida, ficando a macerar entre sete a 14 dias para assegurar que as matérias estabilizem. Findo este prazo, a ‘poção mágica’ está pronta para ser enfrascada e embalada."



O gosto pela procura

Pesquisar, investigar e "farejar" a última novidade faz parte do je ne sais quoi de um objeto de desejo. Não é de admirar que muitos dos produtos de beleza e de perfumaria sejam adquiridos via online por não estarem disponíveis em Portugal, em viagens ou em pontos de venda específicos. Contrariando o passo acelerado do mundo moderno, em que tudo parece vir parar às nossas mãos, o ritual de ir a determinados locais para comprar certos produtos parece torná-los ainda mais sedutores. Elegemos algumas lojas-chave, físicas e online, e os produtos que não se encontrarão facilmente numa perfumaria.

Alma da Comporta, €180



Com uma coleção de produtos criteriosamente selecionados e provenientes de todo o mundo, a Skinlife importa marcas exclusivas com filosofias específicas. São marcas que nasceram da paixão dos seus fundadores que desejaram formular algo com uma qualidade e caráter únicos, usando os mais puros e eficazes ingredientes aliados à filosofia para criar um produto de excelência.

Scented candle 1,1 kg, €550, Louis Vuitton, em lojas Louis Vuitton

Susanne Kaufmann Spa Barrocal

Spa The Oitavos

O francês Pierre Bouissou poderá dizer-se um perito em marcas de luxo. Vinte anos de experiência em marcas como Christian Dior, Berluti e Boucheron apuraram ainda mais o "sexto sentido" deste cosmetologista para a beleza. Na Comporta encontrou a inspiração para o seu mais recente projeto, a fragrância, refinada e ensolarada, e exclusiva do nosso país. Explica: "Na Comporta existe uma certa liberdade porque não há julgamento. É essa a magia da vida para mim. A paz e a tranquilidade que se vive aqui são revigorantes. Toda a minha experiência, conhecimento e coração estão transcritos neste perfume que deve ser apreciado da mesma forma como foi concebido: calmamente, gozando do tempo, do silêncio e da vida." Alma da Comporta está à venda nas lojas Jasmin Noir, Barros & Benard, Lavanda, Barracuda e Quinta da Comporta.Sete anos após a abertura da sua primeira Beauty Boutique, ao Chiado lisboeta, a Skinlife abriu a segunda loja na Avenida da Liberdade, em Lisboa, com novas marcas exclusivas (Atelier-Flou, Blend Oud, Gritti, Tom Daxon, Retrouvé).Skinlife Avenida: Rua Manuel Jesus Coelho, 12, LisboaDepois de aventurar-se na perfumaria com a sua coleção de perfumes unissexo, aadiciona à sua família de velas perfumadas quatro novos aromas para a casa: L’Air du Jardin, Île Blanche, Feuilles d’Or e Dehors Il Neige. Criadas pelo mestre perfumista Jacques Cavallier e com recipientes em cerâmica desenhados por Marc Newson, as velas de 1,1 kg podem facilmente ser transportadas de uma divisão para outra da casa graças à pega em pele natural, o material emblemático da Maison, fixa com rebites metálicos. Para embarcar numa viagem olfativa, a tampa dourada pode ser removida e colocada em baixo da vela, servindo de base. A cera perfumada vertida em Grasse, no sul de França, conta com um detalhe colorido: um pavio revestido com um subtil toque pigmentado pintado à mão.As rotinas faciais da marcasão das mais referidas entre as celebridades e não é por acaso que podem chegar a ultrapassar os €1.000 por mês. A La Mer começou quando o Dr. Max Huber sofreu queimaduras numa experiência mal-sucedida que acabou por definir o seu próprio destino. O físico acabaria por descobrir o poder regenerador do mar para criar uma fórmula incomparável. Inspirado no mundo oceânico, Huber fermentou algas marinhas ricas em nutrientes com outros ingredientes naturais. Após 12 anos e seis mil experiências, nasceu o Crème de la Mer, célebre pelo seu poder regenerador.Uma simples máscara para dormir que custa mais de €50 e é um dos bestsellers do site mrporter.com é mais do que isso. É a peça perfeita para acordar com o olhar sem vincos após um voo de longo curso. É em seda preta, hipoalergénica e não irrita os folículos capilares enquanto dorme. Estará pronto para enfrentar o jet lag.São únicos, em Portugal. Selecionamos três tratamentos específicos que só irá encontrar nestes locais.O monte alentejano de São Lourenço do Barrocal é o único lugar em terras lusas onde irá encontrar um SPA com a assinatura de Susanne Kaufmann. É certo que a marca já se encontra disponível em algumas lojas, mas os tratamentos exclusivos encontram-se apenas neste lugar dedicado à beleza, à serenidade e ao conforto holístico. Ooferece uma gama diversificada de tratamentos e de produtos de cosmética orgânica, adaptados às necessidades do rosto e do corpo para proporcionar uma experiência sensorial e um cuidado natural da cabeça aos pés. Ingredientes à base de plantas e as técnicas de massagem específicas para a pele masculina merecem um fim de semana de luxo rústico.Susanne KaufmannTratamento Assinatura para Homem, 80 minutos, €165O Spa The Oitavos acaba de dar as boas-vindas à marca. Fundada por Carol Joy Hatton, a marca é o resultado de uma pesquisa intensiva nos melhores ingredientes antienvelhecimento, combinada com as fórmulas suíças de exceção, a tecnologia de colagénio criada na Alemanha e a excelência britânica. Utilizando o óleo dourado de millet e colagénio puro derivado da medicina cosmética, pó de diamante e ativos botânicos, Carol Joy é responsável por tratamentos que deixam a pele ainda mais rejuvenescida. No Spa do Hotel The Oitavos, em Cascais, a nova estrela é o Facial com ouro de 24 quilates que aplica folhas de ouro puro, misturando-o com um creme ultra sedoso para revelar uma pele luminosa e tonificada. Tudo isto inserido no ambiente relaxante das dunas do Guincho e com uma vista entre a serra e o mar.Tratamento 24 ct Gold, 50 minutos, €220

A Ignae é o resultado de anos de pesquisa dos melhores ingredientes antienvelhecimento no meio da luxuriante natureza dos Açores. A pureza do vale da Ilha de São Miguel e dos seus recursos, ricos em fatores de crescimento, péptidos, óleos botânicos e águas termais que estão presentes no nosso Complexo Regenerador, são o berço da Ignae. O Ritz Four Seasons, em Lisboa, também elegeu estas propriedades únicas para o seu Facial Hidratação e Rejuvenescimento. Inicia-se com uma de duas máscaras faciais: a máscara de assinatura da Ignae com Veneno de Abelha e Argila ou a Máscara de Leite de Burra. Ricas em nutrientes e poderosas propriedades regenerativas, estas combinações foram criadas para purificar, dar firmeza e brilho à pele, deixando-a visivelmente mais macia e com uma aparência jovem.

Ritz Spa, Lisboa

Facial Hidratação e Rejuvenescimento Ignae, 50 minutos, €180