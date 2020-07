Portugal inspirou estas duas marcas de luxo

Se fossemos pessoas de apostar, apostávamos que Christoph Grainger-Herr, o CEO da IWC, usa uns calções da Orlebar Brown sempre que vai dar um mergulho. Os estilos casam perfeitamente, tal como o da manufatura que dirige: ambas as marcas partilham claramente o código estético, assente na elegância desportiva.

Foi assim que a Orlebar Brown (OB) nasceu, quando Adam Brown estava a trocar os calções de banho por algo mais adequado para ir almoçar e se lembrou como seria tão mais útil ter um par que ficasse igualmente bem dentro e fora da piscina. Reparou que existia uma enorme diferença entre aquilo que os homens considerados elegantes usavam para socializar e aquilo que, depois, usavam na piscina e por isso a OB aplica os mesmos princípios da alfaiataria tradicional à moda de banho. Cada short tem uma construção bem mais complexa, com 60 elementos diferentes, cintura em quatro partes, fecho com zíper e tiras laterais ajustáveis para conseguir um fit perfeito. E sabem onde conseguiram encontrar toda essa qualidade? Aqui mesmo. Todas as peças OB são fabricadas em Portugal, sendo que a coleção já evoluiu para uma marca de moda de inspiração marítima, mais do que apenas uma marca de calções de banho.

Todas as peças Orlebar Brown são fabricadas em Portugal Foto: D.R.

Foi de Portugal também - estamos em alta nestas duas marcas - que, há cerca de oitenta anos, partiu uma encomenda para a manufatura na Suíça, com o pedido de criarem uma linha de relógios de pulso que tivesse a mesma precisão dos cronómetros marítimos. Nasciam assim os modelos mais icónicos da IWC, os Português ou, como a marca gosta de lhes chamar, Portugieser. Este ano a IWC já apresentou vários calibres novos e modelos dentro da coleção, como pode ver aqui, mas agora chegou um novo Português Yacht Club Cronograph, edição Orlebar Brown. Com pulseira azul em borracha com tecido, e fivela ajustável lateral com os detalhes em branco e vermelho típicos na OB. Caixa em aço de generosas dimensões (44,6 mm) e calibre IWC 89361, com cronógrafo flyback, data, pequenos segundos, e horas e minutos no submostrador às 12. A reserva de marcha é de 68 horas. Em Portugal os relógios IWC são vendidos na Boutique dos Relógios Plus e pode ver o relógio na página da IWC

Chegou um novo Português Yacht Club Cronograph, edição Orlebar Brown. Foto: D.R.

Todo um guarda-roupa smartcasual

Depois do relógio, a IWC e a OB trabalharam juntas numa coleção cápsula com nove peças, marcadas pela tal elegância desportiva intemporal que tanto lhes agrada. A inspiração foi naturalmente os Português, até pela ligação histórica da linha ao mundo náutico. Pode seguir todas as peças aqui.

E até vai encontrar, além dos calções de banho, um casaco de marinheiro e um toweling blazer, para uma saída à noite.