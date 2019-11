O visual conta, mas... e o cheiro?

Quer seja num primeiro encontro, numa entrevista de emprego ou numa reunião de família importante, há alguns aspetos a que o interlocutor não estará alheio. A forma cuidada como se veste, a atenção aos pormenores de estilo, o contacto visual que mantém e… a fragância que está a usar. O perfume que escolheu pode ditar o sucesso ou o fracasso de qualquer situação.

No sexo feminino, o gosto conjuga-se com a sazonalidade na hora de escolher a fragância; os homens, pelo contrário, tendem a optar por fragâncias mais intemporais, que se adequem à personalidade e se tornem numa marca distintiva de cada um. Encaram um perfume como encaram um relógio ou uns botões de punho: preferem a qualidade em detrimento da quantidade.

O Código de excelência dos perfumes Armani

O perfume é, nos dias de hoje, um statement, uma maneira de se distinguir na multidão. É uma forma de mostrar traços de personalidade antes de começar a falar. Como personalidades, perfumes há muitos, mas a Armani Code é a gama de excelência para cada um deles. É a primeira fragância de luxo da Giorgio Armani e o seu sucesso pode medir-se, também, pela intemporalidade: desde 2004 que o Código Armani se destacou nas preferências em perfumaria, vencendo, inclusive, o Prémio FiFi Fragrance Of Luxe, em 2006. Desde aí, a família Código Armani cresceu, sem nunca perder a essência: um perfume inesquecível, para cada homem e para cada ocasião.

Para os que querem deixar uma aura de mistério

A primeira impressão, em qualquer situação, exige um perfume que transmita traços de personalidade fortes. Mas o mistério faz, também, a magia e incita o desejo de se conhecerem diferentes camadas. O Armani Code Profumo destaca-se como um perfume denso, com uma fragância oriental e com toques cítricos de âmbar, noz-moscada e tangerina nas suas diversas camadas.

Para o homem moderno e multifacetado

No dia a dia, o perfume masculino quer-se intenso o suficiente para ser notado, mas discreto o suficiente para não ser incómodo. O Armani Code Colonia traz a descrição necessária para o fazer brilhar em todos os ambientes. Com notas cítricas e um toque de lavanda, é uma fragância dinâmica, leve e que pode ser usada no quotidiano, durante todo o ano.

Para os que gostam de ser lembrados, sempre

Os homens mais poderosos não são os mais ricos, mas sim os que transmitem uma confiança inabalável. Não são os que mostram o poder através da força, mas sim os que o mostram através do esforço, da perseverança, do exemplo de que ser mais e ser melhor é possível. Para homens que não têm nada a provar, mas também nada a temer, para os que fazem ou querem fazer parte da nata de notáveis, e não notados, o Armani Code é a fragância que deve dar o toque final, todos os dias. Da embalagem ao aroma, é um perfume intenso, com base amadeirada e com um cheiro que perdurará na memória dos que se cruzarem com ele.

Para homens que não têm medo de arriscar

Se é daqueles que defende que a idade é apenas um número e que na vida, mais do que se somarem anos, se somam experiências, o novo Armani Code Absolu é a fragância que vai querer experimentar – e, acreditamos, não vai querer largar. A criação é de 2019, mas a intemporalidade de um perfume elegante, com notas de baunilha, mirra, noz-moscada e rum, traz a este novo Armani o estatuto de perfume de excelência que já faz parte da família. Mais: é assinada pelo perfumista Antoine Maisondieu. Para homens carismáticos, que sabem o que querem e que querem qualidade e bom gosto.



Para os que sabem ver uma boa oportunidade

