E este revolucionário babete para fazer a barba?

Quando a barba começa a crescer, chega a altura de a retocar. Apesar da tarefa ser relativamente rápida, ficam sempre vestígios na casa de banho. Pequenos pelos da barba que parecem impossíveis de apanhar e que, mesmo dias depois, ainda se encontram nos sítios mais inesperados.

Estes babetes da barba da Amazon, livram-nos da "trabalheira" pós-barbear. Os preços deste tipo de produto variam, as opções são quase infinitas, mas as características são comuns. Este produto prende-se no pescoço, e a outra extremidade tem ventosas para se prender no espelho, o que cria uma espécie de "parapeito" que apanha os pêlos todos, num só sítio. No fim, é só limpar o babete, que se torna uma tarefa bem mais fácil com os pêlos todos juntos.

Os preços vão desde dos 4€ aos 20€, dependendo das marcas e das características do pano para onde cai o pêlo.