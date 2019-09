Há um novo herói na cidade

O rosto da nova campanha é precisamente Jules Dedet, o artista francês conhecido como L’Atlas, que encarna o homem moderno da marca e um herói, misterioso e confiante. A sua inspiração vem principalmente de diferentes estéticas gráficas. Estudou as caligrafias de várias culturas, o que lhe permitiu criar a sua própria linguagem e estabelecer uma ligação única entre os movimentos abstratos e geométricos. Dedet é famoso pelas suas fachadas pintadas com gráficos, tendo o seu trabalho já sido exposto em galerias de todo o mundo.





Urban Hero, 100ml, €87, Jimmy Choo

Com este perfume, a marca procurou criar uma assinatura moderna para o homem Jimmy Choo – uma harmonia elegante, amadeirada e aromática. O frasco, inspirado nas garrafas de bolso e parcialmente revestido a metal, é uma homenagem à pintura metalizada utilizada na arte urbana e ao trabalho do próprio Dedet.

O visual fica completo com a campanha publicitária, em que Dedet se transforma em L’Atlas. A campanha mostra-o a sair do seu estúdio no meio da cidade, de noite. Com as latas de tinta em punho, assegura-se de não está a ser observado e pulveriza Urban Hero. Noutras imagens vemos L’Atlas de volta ao seu estúdio, com as suas obras gráficas ao fundo, num ambiente calmo, confiante e sexy.