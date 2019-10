A primeira máquina de barbear aquecida já chegou a Portugal

A Procter & Gamble anunciou esta semana o lançamento em Portugal do seu mais recente dispositivo de alta tecnologia: Gillette Heated Razor, a primeira inovação do segmento premium da marca a chegar ao nosso país. Proporciona uma sensação de calor constante através de uma barra de aquecimento única, que oferece o conforto de uma toalha quente a cada passagem. Após ter esgotado em menos de uma semana no site Indiegogo, a Gillette Heated Razor, foi exibida no Consumer Electronics Show 2019, onde ganhou o "Engadget People’s Choice Award".





A primeira máquina de barbear aquecida

João Dias, responsável da marca em Portugal explica: "Estamos muito satisfeitos por Portugal ser um dos primeiros mercados europeus a lançar a Gillette Heated Razor. Este é um produto altamente inovador e que tem tido uma enorme aceitação por parte dos países onde é comercializado. A Gillette Heated Razor transforma o hábito diário de barbear num verdadeiro ritual sensorial."





Gillette Heated Razor

A Worten é o primeiro retalhista a ter o produto disponível por um preço de venda ao público de €199,99.