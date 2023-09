Entrevista: Carol Schrappe, recordista de mergulho em apneia

Carol Schrappe, campeã brasileira de free diving, e discípula de Kirk Krack (por curiosidade, o braço direito de James Cameron para o treino dos atores de Hollywood quando as cenas envolvem água), estará em Portugal para o evento Diving Talks, um congresso internacional de mergulho, que acontece entre os dias 6 e 8 de outubro. A mergulhadora, que é também fisioterapeuta, mãe, e de Curitiba, bateu o recorde mundial de mergulho em apneia no Egipto, em junho passado, após ficar 2 minutos e 52 segundos submersa.



Comecemos pela ocasião que a traz a Portugal. Quão entusiasmada está com a Diving Talks? Que experiências já teve em Portugal?

Estou muito entusiasmada e feliz por falar no Diving Talks. Já estive em Portugal algumas vezes, mas não mergulhei no continente, somente nos Açores. Lugar maravilhoso em que eu amei mergulhar. Não vejo a hora de mergulhar e conhecer o mar em Portugal.

Desde sempre que se sentiu atraída pelo mar, sentia-se como um peixe na água em pequena?

Na verdade, quando era pequena, eu tinha medo do mar. Tinha medo do escuro e dos animais que a minha imaginação criava lá das profundezas. O meu pai sempre velejou e eu estava sempre junto dele. Depois, quando entendi que o mar era a minha segunda casa, não saí mais da água.

Carol Schrappe, campeã brasileira de free diving. Foto: DR

Em que momento começou a testar tempos de apneia, quando estava no mar? Algo espontâneo ou há uma história?

A apneia veio durante um Curso de DiveMaster de scuba. Por incrível que pareça, só descobri a minha aptidão por acaso. Eu fiquei muito tempo para tirar uma barateia (âncora) do fundo do mar e o meu instrutor ficou preocupado de tanto tempo que demorei para voltar. A história foi mais ou menos essa. Essa história foi o ponto inicial de tudo.

O que é que a apaixona no free diving?

Toda a liberdade e a conexão que temos com o mar. O mergulho mais natural sem grandes equipamentos.

Como descreve a sensação de mergulhar tão fundo? Sente medo?

Mergulhar fundo, para mim, é uma paixão. Eu amo superar-me e estar sempre em desafio. Nunca tive medo, mas tenho muito respeito pelo mar, afinal de contas, o mar é muito maior e mais forte do que eu.

Que episódios já viveu, mais perigosos, que possa contar? E outros mais caricatos?

Já fiquei enroscada entre os 60 e 35 metros de profundidade por causa de um cabo auxiliar. Mas mesmo nesse episódio, não senti medo algum, só me preocupei em tentar chegar o mais raso possível para que os seguranças pudessem me alcançar. Alguns momentos muito bons, e quase todos, foram tentando recordes fundos. Esquecer o lastro (material usado para aumentar o peso), ou até mesmo ter vontade de ir ao banheiro logo antes do mergulho.

O que é que já viu de extraordinário no "fundo" do mar?

Tubarões de todas as espécies, móbulas gigantes, nadei algumas vezes com golfinhos, vi até alguns mamando… lindo demais.

Estará em Portugal para o evento Diving Talks, um congresso internacional de mergulho. Foto: Pedro Paulo Cunha

Dedica uma parte da sua vida à conservação dos oceanos. De que maneira?

Faço minha parte pelo mar, tudo o que está ao meu alcance. Além de dar o exemplo, gosto muito de influenciar as pessoas que me seguem e se inspiram na minha trajetória.

Que projetos estão on going?

Aqui no Brasil o EUCEANO.org e alguns projetos menores de limpezas e consciencialização em comunidades menos favorecidas.

Para quem se quer iniciar nesta modalidade, qual é o seu conselho?

O meu conselho, sempre, é procurar um bom instrutor (faz a diferença) e, claro, entender que o mergulho livre ou free dive é uma ferramenta maravilhosa par o autoconhecimento e auto controle. Por isso serve para tudo na vida. Vou falar disso na minha palestra no Diving Talks.

Em que pensa quando está em apneia?

Penso na paz que o Oceano me proporciona e no meu organismo fantástico que me permite vivenciar tudo isso.

As mulheres são melhores mergulhadoras?

As mulheres têm um poder de concentração muito bom, muitas vezes melhor que os homens.

A nossa fisionomia dá-nos vantagem, além da prática?

Fisiologicamente, não nos dá muitas vantagem, mas psicologicamente… muitas.

Alguma vez sentiu que a discriminavam pelo sexo, na sua profissão?

Sim, já senti muito, mas graças a toda a exposição e luta por espaços merecidos, hoje sou muito respeitada dentro do mundo do mergulho.

Por fim, qual é a sensação de bater um recorde?

É a sensação da vitória, de um desafio alcançado. No meu caso é sempre um desafio pessoal. Falarei disso também no Diving Talks, que esse ano terá muitas mulheres falando sobre mergulho.