DJI Neo drone

Imagine-se tirar um drone do bolso. Acionar a aplicação no telefone e, depois de dizer "Hey Fly", dar-lhe indicações para o seguir enquanto se faz um trilho de bicicleta. No final regressa à palma da mão. O DJI Neo drone pesa 135 gramas, descola e aterra sem necessidade de um controlo remoto, capta vídeos e tira fotos durante 18 minutos. A app tem joysticks virtuais que permitem um alcance até 50 metros, ou de 10 quilómetros com os sticks de controlo remoto tradicionais da marca (adquiridos à parte). Também se pode ligar a uns óculos DJI Goggles, a tecnologia que permite a visão e sensação de estar no lugar do drone. Capta fotos de 12 MP e vídeo 4K UHD e a aplicação do DJI Fly combina áudio com vídeo removendo automaticamente o ruído das hélices, ideal para vlogs. €199

DJI Neo drone Foto: DR

Unitree G1

Agora é que as coisas se começam a parecer com um filme de ficção científica quando já é possível ter na sala um Unitree Humanoid agent AI avatar, ou seja, um robô humanoide de última geração. A empresa chinesa Unitree Robotics, fundada por Wang Xingxing em Hangzhou, uma das mais competitivas do mundo, lançou este robot com articulações avançadas, capazes de realizar movimentos dinâmicos e interagir com o ambiente e humanos através de inteligência artificial. A empresa revela que o humanoide executa movimentos dinâmicos de carga elevada, como levantamentos, agachamentos e também pode dançar. O

robot manuseia quase tudo, até ovos, e aprende por imitação e reforço. Tem a particularidade de estar preparado para programadores, uma vez que suporta atualizações e opções de desenvolvimento. €14.000

Unitree G1 Foto: DR

Dyson PencilVac

A marca diz que é o aspirador mais fino do mundo. Leve e sem fios, cheio de novas tecnologias e ainda o primeiro que se pode conectar à app MyDyson para informações sobre a bateria, manutenção do filtro e outras possibilidades. A marca, que levou os aspiradores domésticos a outra dimensão, destaca algumas particularidades: as quatro cabeças de limpeza cónicas que eliminam os cabelos mais compridos, evitando que se enrolem à volta da escova – o que significa que já não é preciso puxar os cabelos emaranhados. O motor é o mais pequeno (28 mm) e cabe na pega, com iluminação frontal e traseira a laser, e possui o novo sistema linear de separação e compressão de poeiras que utiliza ar para comprimir o pó e maximizar a capacidade do depósito. Junta-se ainda o novo mecanismo de "seringa" para ejeção do depósito. €585 (em consulta para Portugal)

Dyson PencilVac Foto: DR

Ponomarets Eidolon

Por falar em leveza, note-se os 9,9 kg da nova bicicleta com design alemão e fabrico manual. A empresa, fundada em 2022 por Roman Ponomarets e Ludwig Eickemeyer em Dresden, apresenta uma e-bike personalizada que garantem ser a mais leve do mundo equipada com motor elétrico Mahle X20, com assistência ao pedalar de 25 km/h e autonomia de 100 km. A bicicleta vem com um sistema de travagem exclusivo e sistemas de mudanças mecânicos ou sem fios topo de gama, isto é, duas opções de transmissão: mecânica e eletrónica avançada. O quadro mono monocoque em fibra de carbono equilibra agilidade de um peso pluma com a resistência. A Eidolon inspira-se nas bicicletas de corrida clássicas e cada uma é fabricada sob encomenda. €12.600

Ponomarets Eidolon Foto: DR

Pointer Instrument (rato)

Entre vários tipos e cores, a Lunar Artefacts destaca o "Pointer Instrument classic brown (instrumento indicador castanho clássico)" que, de alguma forma, faz lembrar antigos artefactos de escrita manual. Na empresa, a ideia é criar pelo design e pela beleza discreta a qualidade duradoura. Este rato elaborado e exclusivo tem três materiais: couro, latão e alumínio. É montado à mão com uma costura no couro, latão polido e desenhado para durar muito tempo, com componentes que são reparáveis e baterias substituíveis. É ergonómico e indicado para utilizadores destros e canhotos. Os interruptores sem solda têm propriedades plug-and-play para fácil substituição. A conetividade é feita via Bluetooth ou USB-C e a bateria tem duração de semanas com uma única carga. €230