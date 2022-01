Como investir passo a passo, segundo Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo

No mundo dos negócios, a vida pode correr muito bem ou muito mal. É uma espada de dois gumes. Basta um passo em falso e pode perder-se o dinheiro que se colocou naquela nova empresa de tecnologia. Saber investir é uma ciência e tem muito que se lhe diga. Dito isto, existem certas dicas que, se seguidas detalhadamente, transformam-se num verdadeiro colete salva-vidas.



As que a MUST aqui expõe são de Warren Buffett, um dos multimilionários mais bem-sucedidos da história e atual líder da empresa Berkshire Hathaway. Buffett é uma espécie de oráculo no que toca à escolha de empresas onde vale a pena apostar dinheiro. Surpreendentemente, a sua estratégia de investimento é bastante simples, segundo um artigo do site Bussiness Insider.

Primeiro que tudo, nunca compre ações só porque a maioria das pessoas está a comprar. Não siga a manada. A melhor maneira de investir é ignorando os outros e concentrarmo-nos em encontrar valor por nós próprios. Em segundo lugar, devemos escolher empresas com uma boa liderança. Ou seja, quem investe deve saber tudo sobre o CEO e o presidente do conselho administrativo – os seus salários, se existem dívidas, decisões passadas, etc. Isto dará logo uma boa ideia do quão arriscado é apostar na empresa em questão.

Terceiro ponto. Não receie a queda das ações no mercado. Quando a bolsa entra em colapso, os investidores começam a vender as suas ações antes que percam ainda mais valor. No entanto, esta pode ser uma oportunidade de sonho. Buffett explica com o seguinte exemplo: se estivesse a fazer compras na sua loja preferida e descobrisse que os preços estavam com um desconto de 20%, entraria em pânico e fugiria? Claro que não, iria comprar os artigos mais baratos. Passa-se o mesmo com a ações.

O próximo passo é igualmente importante: investir empresas com objetivos a longo prazo. Ou seja, considerar se o produto em que estamos a apostar irá continuar a vender bem daqui a 30 anos. "Será que a Internet vai mudar a forma como utilizamos o artigo? Se sim, isso significa que ele poderá tornar-se rapidamente irrelevante", avisa Buffett.

Temos ainda de ter em conta que "o stock deve ser estável", explica o especialista. Devemos analisar as métricas da empresa na última década para nos certificarmos que os seus ganhos são consistentes.

Por fim, aposte em negócios com um valor intrínseco atrativo. Comprar ações de uma empresa por um valor mais baixo do que o valor intrínseco – o que vale na realidade - é uma boa opção. Ah, e não tenha medo de vender o negócio se as coisas mudarem para pior. Não cave a sua sepultura.