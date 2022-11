9 coisas que a ciência valoriza nos homens

Porque é que nos apaixonamos? Esta questão permanece, e apesar de vários cientistas se dedicarem ao assunto, parece não haver uma resposta, embora estes passem anos a investigar o "fenómeno". Encontrar a pessoa certa pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, existem certos atributos que pode ter em conta quando procura alguém com quem compartilhar a vida, como mostra o jornal britânico Independent.

É verdade que existem pessoas com um QI mais elevado que outras. Será isso muito importante na escolha de um parceiro? Depende, mas existem estudos que comprovam que quanto mais inteligente for, menos probabilidades existem de haver uma traição ou de a relação acabar em divórcio. É o que diz o estudo "O porquê dos homens serem melhores parceiros numa relação", da Universidade de Economia Hanken, na Finlândia.

Encontrar alguém com sentido de humor é um requisito para muitas pessoas. Passar o resto da vida com alguém que mantém um semblante sério a toda a hora não parece muito entusiasmante, não é verdade? Daí ser cada vez mais valorizada a personalidade e sentido de humor do que a sua aparência física, que em tempos era o atributo que prevalecia. Para além disso, segundo um estudo publicado na revista ScienceDirect, os homens com maior sentido de humor têm mais probabilidades de ter uma vida sexual bem-sucedida.

Devido à misoginia aplicada na sociedade e à existência – ainda – de homens machistas, uma das maiores razões para as mulheres deixarem de trabalhar quando estão numa relação e têm filhos, é porque o parceiro não se consegue adaptar à vida da mulher, como aponta um estudo do jornal SAGEJOURNALS. Isto demonstra alguma toxicidade, que deve ser evitada em qualquer relação. O ideal é encontrar alguém que apoie a profissão, sendo possível estabelecer uma rotina saudável entre ambos.

Conhecer os amigos e família do namorado pode ser algo assustador e que se tenta adiar o máximo possível. Mas, demonstrar essa vontade é importante – conhecer as pessoas mais próximas do seu parceiro pode ser determinante na relação, pois ajuda a perceber como a pessoa cresceu e com quem convive. O esforço deve ser mútuo, como em tudo numa relação. Apesar do estudo "Privileging the Bromance: A Critical Appraisal of Romantic and Bromantic Relationships" demonstrar que os homens retiram mais prazer das suas relações com os amigos do que com as namoradas - o que pode parecer um pouco confuso - a verdade é que as amizades são tão importantes como qualquer relação, e não devem ser postas em segundo plano.

As relações não são apenas mares de rosas. Existem situações que vão testar o casal, de forma a fortalecer ou acabar com o que se criou. Posto isto, é importante encontrar um parceiro que seja inteligente emocionalmente, que consiga expressar os seus sentimentos e emoções nas situações necessárias, em vez de as reprimir (como maior parte dos homens foram ensinados a fazer).

O sonho é encontrar alguém que nos oiça, que nos compreenda e tenha respeito para com as nossas decisões e opiniões – isto pode tornar uma relação em algo duradouro, seguro e forte. Segundo a ciência, se encontrar um homem que ouve as suas opiniões e que mesmo não concordando as respeita, não o deve deixar escapar.

As relações mais bem-sucedidas não são as que se baseiam na compatibilidade, mas sim no esforço de fazer com que a relação permaneça forte, aponta o estudo da Universidade do Texas, "Psychology Finally Reveals the Answer to Finding your Soulmate".

É preciso que exista essa dedicação por parte do casal, de forma a que não desistam à primeira discussão. É importante que o homem com quem partilha a vida seja alguém que esteja disposto a fazer esforços pelos dois, mesmo quando existem situações que podem atribular a relação.

Consegue imaginar partilhar a sua vida com alguém que nunca lhe dá os parabéns por ter conseguido atingir um objetivo pessoal, ou profissional? Para além de ser desgastante, pode diminuir a chama que existe entre o casal, resultando na colocação de um ponto final na relação.

Partilhar o dia-a-dia com alguém que celebra as suas conquistas é algo de grande importância. Esta qualidade já mostrou ser efetiva na manutenção de relações duradouras, como mostra o recente estudo partilhado no Jornal de Personalidade e Psicologia Social, "Psychology Finally Reveals the Answer to Finding Your Soulmate".

Olhar para o mundo com uma perspetiva parecida é algo que pode contribuir para uma relação saudável, aponta um estudo da Universidade de Wellesley, em Massachussets – ao partilharem os mesmos pensamentos ou opiniões sobre alguns (não todos) os assuntos, o casal vai criar uma ligação cada vez maior com o passar do tempo.





Se não encontrar um homem com estas qualidades não quer dizer que ele não seja o tal – todos procuramos atributos diferentes numa pessoa e relação. É isso que nos torna únicos, e ainda bem.