Tem mais de 40 anos? 10 minutos de exercício diário podem salvar-lhe a vida

A prática de exercício físico tem inúmeros benefícios para o ser humano, tanto a nível mental como físico. Há anos que os médicos afirmam tal aos seus pacientes. Dez minutos de exercício diário é tudo o que precisa para melhorar a sua saúde e viver mais anos, de acordo com um estudo publicado na revista académica JAMA Internal Medicine.

"Sabemos que o exercício físico é bom para nós. Este estudo fornece provas adicionais dos benefícios a nível da população: se todos os adultos nos Estados Unidos com mais de 40 anos fizessem um pouco mais de exercício todos os dias, um grande número de mortes poderiam ser evitadas anualmente", explicou Pedro Saint-Maurice, autor do estudo e epidemiologista no Instituto Nacional de Cancro dos EUA. Ou seja, se os indivíduos com mais de 40 anos praticassem qualquer desporto por apenas dez minutos diariamente, mais de 110 mil mortes poderiam ser evitadas.

Para chegar a estes resultados, os investigadores utilizaram dados de um inquérito já existente, o National Health and Nutrition Examination Survey, cujos participantes tinham seis ou mais anos entre 2003 e 2005. Depois, analisaram os níveis de atividade de quase 5 mil indivíduos com idades compreendidas entre os 40 e os 85 anos e acompanharam as taxas de mortalidade até o final de 2015. Embora o número de mortes prevenidas seja uma estimativa, o estudo foi feito com rigorosidade, afirmou Peter Katzmarzyk, professor no Centro de Investigação Biomédica de Pennington, EUA, ao site da CNN. "É uma abordagem válida, uma vez que seria quase impossível conduzir um ensaio para manipular os níveis de atividade das pessoas e olhar para resultados a longo prazo, como mortes."

Não sabe por onde começar? Encaixar 10 minutos de atividade física na sua rotina diária não é o bicho de sete cabeças que pensa que é. Ainda mais se ganharmos consciência de que passamos exatamente o mesmo período de tempo a ver vídeos no Youtube e a passear nas redes sociais. Caminhar na passadeira, dançar, praticar ioga ou fazer exercícios apenas com o peso do corpo, como flexões e agachamentos, são ótimas opções.