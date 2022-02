CharaChorder, o teclado que digita 500 palavras por minuto

CharaChorder, um teclado à velocidade do pensamento. Foto: CharaChorder

Tal como todos (ou quase todos) os, também um simples teclado sofreuao longo dos anos, tornando-se cada vez mais específico. Sim, teclar tornou-se a mais simples das funções que um teclado como o, que promete aos utilizadoresmuito superior ao que é considerado normal, oferece.Sendo que osdizem que a velocidade média global de digitação é de cerca de 40 palavras por minuto. De acordo com o site do CharaChorder, este teclado permite teclar 377 palavras por minuto num teste específico para tal cálculo (o). Segundo os cálculos, este teclado é em cinco vezes mais rápido que um teclado convencional.A nível estético, parece-se mais com um comando de jogo, já que tem botões que podem ser direccionados para vários sítios (quatro). Ao todo tem nove joysticks (manípulos eletrónicos) que possibilitam. É preciso treinar, no entanto, para conseguir este feito: digitar 500 palavras por minuto, a uma velocidade de digitação fora do comum, que é capacidade máxima já testada pelos peritos do CharaChorder. É tal, que este "brinquedo" já foi banido pelas competições estabelecidas pelo MonkeyType.

O teclado permite digitar várias letras ao mesmo tempo, e em vez de caracteres digita palavras. O CharaChorder custa à volta de 250 dólares. Veja o vídeo.