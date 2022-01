O gadget portátil que aquece as mãos (e que o vai salvar do frio)

Nos últimos dias, Portugal sofreu uma descida de temperatura geral, e nem as luvas, sobretudo ao fim do dia, impedem a passagem do frio. Se tem tendência para ter as extremidades do corpo sempre geladas, faça calor ou faça frio, saberá que nem sempre um bom cobertor resolve a questão, mesmo dentro de casa. Mas, e fora de casa, como lidar com este problema menor que, no entanto, pode ser incomodativo e até deixar as mãos dormentes?

O mundo da tecnologia parece ter arranjado uma solução, com um novo gadget que já é um dos mais procurados na Amazon: um aquecedor de mãos portátil recarregável como este da Unigear. Falamos de um daqueles objetos tecnológicos que não sabiamos que precisavámos até experimentá-lo e nos perguntarmos como conseguimos viver tantos invernos sem ele. Mais do que tudo porque o seu mecanismo de funcionamento não poderia ser mais simples e confortável.

É um aparelho com o tamanho certo para segurar nas mãos (pesa cerca de 200 gramas) e um sistema projetado para emitir calor dos dois lados e uma faixa de temperatura que varia entre os 33º e os 55ºC, número que fica marcado numa pequena tela localizada na parte superior do dispositivo.



A bateria tem uma autonomia significativa, entre 4 e 8 horas com um tempo de carregamento aproximado de 2 ou 3 horas através de um cabo micro-USB, para Android ou iPhone, ou ligando-o à tomada. O melhor deste gadget? Podemos encontrá-lo por menos de 24 euros.