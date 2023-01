6 vinhos para aquecer a alma

Paulo Laureano Verdelho 2019

Um monocasta Verdelho, obtido a partir de vinhas velhas provenientes da ilha da Madeira. Um branco obtido a partir de vinhas velhas enxertadas com garfos provenientes do arquipélago. Após a fermentação o vinho estagiou sob borras finas de forma a obter uma maior untuosidade. Foi engarrafado em junho de 2021. €20,35

Paulo Laureano Verdelho 2019 Foto: Jorge Simão

Caves Velhas Romeira Garrafeira Reserva 2019

Um lançamento com história de um tinto que nos anos 80 deu que falar e que mantém a prática antiga de guardar o vinho por mais um ano em garrafa depois do estágio. Da vinícola Quinta do Boição, feito com as castas Castelão, Tinta Miúda e Trincadeira, o vinho passou vários meses em barricas de carvalho francês. Os responsáveis apelidam-no de vinho de guarda, com mais de 30 meses de estágio no total. €6,69

Caves Velhas Romeira Garrafeira Reserva 2019 Foto: D.R

São Luiz Grande Reserva Branco 2018

Um vinho da casa Kopke da série Winemaker’s Collection da região do Baixo Corgo no Douro, com enologia de Ricardo Macedo, feito a partir das castas Folgazão e Rabigato com estágio em barricas de 300 litros numa edição limitada, numerada e assinada de 4400 garrafas. As uvas foram vindimadas manualmente com seleção em tapete de escolha. Após prensagem, terminou a fermentação já nas barricas entre 2018 e 2022. €30

São Luiz Grande Reserva Branco 2018 Foto: D.R

Syrah da Discórdia 2020

Produzido exclusivamente com uvas da casta Syrah colhidas na vinha da Herdade Vale d’Évora num terroir diferenciado junto à cidade de Mértola, uma das regiões mais quentes do país e de solos áridos de xisto. Os responsáveis referem um tinto terroso, quente, de perfil clássico, mas com frescura. A vindima foi manual com seleção e desengace total. A fermentação ocorreu a temperatura controlada. Estagiou em barricas de 300 litros de carvalho francês. Foram produzidas 2500 garrafas. €16,50

Syrah da Discórdia 2020 Foto: D.R

Falua Reserva Unoaked Tinto 2020

Um 100% Touriga Nacional, um tinto regional do Tejo feito em solos arenosos com calhau rolado. As uvas foram vindimadas manualmente em caixas de 15 quilos e, logo após a vindima, arrefecidas e mantidas à mesma temperatura durante 24 horas. Após este período são desengaçadas e esmagadas, seguindo-se uma maceração pré-fermentativa e fermentação alcoólica com temperatura controlada em pequenas cubas de inox, com maceração prolongada. €14,49

Falua Reserva Unoaked Tinto 2020 Foto: D.R

José de Sousa Tinto 2019

Um tinto da adega José de Sousa Rosado Fernandes que existe desde 1878, situada em Reguengos de Monsaraz, e adquirida pela José Maria da Fonseca em 1986. Com enologia de Domingos Soares Franco, feito a partir das castas Grand Noir (56%), Trincadeira (32%) e Aragonês (12%), esteve oito meses em barricas de carvalho francês. Os responsáveis da casa referem uma longevidade de 10 anos após o engarrafamento que ocorreu em fevereiro de 2022. €9,99