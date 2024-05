"Cidade do Zero" regressa ao Instituto Superior de Agronomia para a sua 3ª edição

Após o sucesso da última edição, que atraiuem apenas dois dias, a "Cidade do Zero" regressa com uma programação ainda mais rica e diversificada. Segundo Catarina Barreiros, fundadora do projeto "Do Zero" e co-organizadora do evento,. A edição deste ano terá um foco especial em temas como alimentação sustentável e biodiversidade, refletindo o contexto académico do Instituto Superior de Agronomia (ISA).Este é um. Com atividades distribuídas tanto no interior como no exterior do Pavilhão de Exposições do ISA, os visitantes poderão participar em workshops, palestras, debates, oficinas e showcookings. Estas atividades abordam a sustentabilidade em várias vertentes e contam com a participação de especialistas de diversas áreas. Entre, destaca-se a inclusão de um relvado com, tornando o evento mais inclusivo e divertido para todas as idades. Barreiros realça a importância de educar sobre sustentabilidade de forma lúdica e envolvente, promovendo a transição para sistemas alimentares e produtivos mais sustentáveis.António Guerreiro de Brito, Presidente do Instituto Superior de Agronomia, sublinha. Ao fornecer uma base de conhecimento científica sobre recursos naturais como solo e água, o ISA capacita os seus estudantes a adotarem as melhores práticas na produção de alimentos, sempre com a proteção do meio ambiente em mente. Esta parceria com a Cidade do Zero visa inspirar uma consciência coletiva sobre a importância dos recursos naturais na construção de um futuro sustentável.esta ainda está a ser finalizada, mas promete ser tão ou mais abrangente do que a das edições anteriores. Na última edição, o evento contou comque exibiam marcas sustentáveis nas áreas da moda, cosmética, energia renovável, mobiliário, entre outras. Além disso, houve um mercado de trocas e várias oficinas de reparação. Os workshops anteriores incluíram temas como compostagem em casa, limpezas sustentáveis, tingimento de tecidos com plantas, e criação de hortas urbanas. As palestras e debates abordaram uma vasta gama de temas, desde economia circular até saúde mental e resiliência climática. Os showcookings apresentaram receitas saudáveis e com pouco desperdício, exemplificando como combater o desperdício alimentar e promover uma alimentação mais sustentável.A participação em todas as atividades da Cidade do Zero é gratuita, mas. Para mais informações, os interessados podem visitar o site oficial Cidade do Zero ou seguir a página do evento no Instagram @cidadedozero. Organizado por Catarina e João Barreiros, este evento promete ser uma inspiração para todos aqueles que se interessam por um estilo de vida mais sustentável e inclusivo.