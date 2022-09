Lisboa entre as capitais mais verdes da Europa

2,244,000), tem 7,26 parques e 5,66 jardins por 100 mil habitantes.

94,034, tem 8,51 parques por 100 mil pessoas, o valor mais alto de todas as cidades estudadas, mas apenas 1.06 jardins por 100 mil habitantes A capital da Irlanda, Dublin, ocupa o terceiro lugar no pódio, com 66 espaços verdes. Num total de 525,383 habitantes, conta com 6,47 parques e 2,86 jardins pelo rácio escolhido.

O conceito de "cidade verde" não é novo, embora continue no topo das tendências, fruto de uma preocupação cada vez maior com ase com a. Mas afinal, quais são as cidades mais sustentáveis hoje em dia?Um estudo da Drinking Straw, empresa especializada em palhinhas amigas do ambiente, afirma queé atualmente a capital mais green da Europa. Os cientistas analisaram os números de parques, jardins, áreas de vida selvagem, florestas, parques infantis e corpos de água que existiam nas capitais europeias, comparando-os com o número de habitantes das respetivas cidades.A grande vencedora, Paris, conta comverdes no total - 171 parques, 127 jardins, uma área de vida selvagem, 16 parques infantis e dez corpos de água, incluindo lagos. Isto significa que, quando contabilizada a população (Em segundo lugar encontramos a cidade de, com 13 espaços verdes. Com uma população de(com mais de 544 mil habitantes) ocupa o quinto lugar na lista, com 25 parques, 26 jardins, uma área de vida selvagem, sete parques infantis e duas florestas. Isto traduz-se em 4,59 parques e 4,77 jardins por 100 mil pessoas."Embora possa ser o caso de que as capitais mais povoadas da Europa possuam mais infraestruturas, estes dados mostram que aquelas que estão no topo da lista também conseguem combinar isso com um forte equilíbrio entre o número de pessoas e os espaços verdes", explica a empresa em comunicado. "No caso de cidades como Luxemburgo e Paris, há muitos espaços verdes em comparação com o número de pessoas, o que significa que não se estará longe de se ter um parque ou jardim na maioria das áreas".