As 10 cidades mais caras do mundo em 2022

Depois da, muitas dinâmicas se alteraram, incluíndo as tendências de viagens. Com o aumento global dos preços, há cidades que sairam a perder e encareceram, outras que vieram apenas reforçar aquilo que já eram.Todos os anos, a ECA International - uma empresa internacional quecompila a lista das cidades mais caras do mundo para os próprios habitantes. Na lista deste ano, as cidades asiáticas estão entre os 10 primeiros lugares, com Hong Kong a encabeçar a lista pelo terceiro ano consecutivo."A maioria das cidades da União Europeia viu a sua classificação cair após o período de instabilidade do euro. Paris desistiu dos 30 melhores do mundo, e cidades como Madrid, Bruxelas e Roma também caíram", escreve a ECA, no comunicado deste ranking.Para estabelecer esta classificação, são tidos em conta vários critérios, incluindo o preço dos bens de primeira necessidade - como os alimentos (produtos lácteos, carne e peixe, fruta e legumes frescos) e artigos domésticos -, mas também o preço das rendas, o nível de inflação, os serviços públicos, o custo dos transportes públicos e a moeda local. Eis as 10 cidades mais caras do mundo por dia para os seus habitantes em 2022:1. Hong Kong2. Nova Iorque3. Genebra4. Londres5. Tóquio6. Tel Aviv7. Zurique8. Xangai9. Guangzhou10. Seul