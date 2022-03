Há um novo turismo rural no Alentejo com vista para o mar

Começa por estar a pouca distância de Lisboa, o que o torna ideal para um fuga estratégica de fim de semana. Depois, fica mesmo em frente à bela ilha do Pessegueiro, em Porto Covo, numa zona onde não há nada do género. E nós sabemos como, nesta era de corrida desenfreada ao turismo em Portugal, é refrescante e cada vez mais raro voltar a ter um alojamento mais isolado, pensado na horizontal e com escala humana.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

Este é um turismo pensado para as pessoas, dos viajantes solitários aos casais das famílias aos grupos de amigos, há espaço para todos. Claro que pode deparar-se com uma pequena algazarra ao pequeno-almoço, mas pode sempre fugir para as mesas exteriores, ou na piscina à tarde, mas nada que não se evite em horários menos populares.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

A entrada lembra-nos os velhos e serenos montes alentejanos caiados a branco e azul, a iluminação discreta, uma paz apenas interrompida pela passarada ao nascer e ao cair do dia. Com sorte ainda assiste a uma dança negra desenhada no céu pelos bandos de corvos que se juntam naquela zona e brincam mesmo em frente ao seu quarto. Tudo à volta é verde e azul e luminoso. Se escolher o quarto certo, pode mesmo ter uma linha de mar no horizonte todas as manhãs, do que se confunde com o céu omnipresente.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

Os quartos são muito confortáveis, decorados com um gosto simples e natural, como o Alentejo sabe fazer e que se espelha na arquitectura deste monte sem tempo. A sala fica em baixo, com uma pequena kitchenete, assim como a casa de banho espaçosa, e o quarto fica em cima, em mezzanine, servidos por uma enorme janela que ocupa toda uma parede virada para a natureza. Adorámos a cama XL e a escolha dos atoalhados macios, o chão aquecido na casa de banho, o grande chuveiro onde só apetece cantar e os produtos de banho made in Portugal, feitos na portuense Castebel.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

Adorámos também o facto da casa de banho ter porta directa para a rua, para um pequeno pátio que pertence ao quarto, ideal para quem vem cheio de sal e areia, a pingar os equipamentos os náuticos. Este pequeno pátio contíguo ao quarto é óptimo para bebero café enquanto acorda ou para relaxar ao serão, a observar as estrelas que ali parecem ser muito mais.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

O restaurante é super honesto, comida boa e caseira, com uma carta de vinhos simpática. Experimentamos os filetes de peixe galo com arroz de tomate e o polvo com puré de batata doce, rematados pelos clássicos mousse de manga e parte de amêndoas regados com um Casa Relvas de 2019. Ao pequeno-almoço não falta nada, talvez uns bules para chá, que parecem rarear cada vez mais.

Monte da Bemposta Foto: Monte da Bemposta

Existem campos de papel e bicicletas de todos os tamanhos para se aventurar no monte que é bastante frondoso. Algumas casas ficam mesmo no meio da pequena floresta, e é impossível não se derreter com os simpáticos lamas, que pedem festas e atenção, com a numerosa família de burros e com os elegantes cavalos que nos levam a passear ao pé do mar. A nossa égua era branca, doce e chamava-se Esperança, e naquela hora que passeámos juntas a caminho do horizonte, a debruar suavemente a costa ainda selvagem que rodeia o Monte da Bemposta, pareceu-nos que tudo podia ser possível.