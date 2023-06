A OMS prepara-se para classificar como cancerígeno um dos adoçantes mais consumidos

A decisão será tomada por um grupo de especialistas externos que avaliam se os produtos apresentam um perigo potencial com base em todas as evidências publicadas.

A discussão não está fora da agenda, e muito menos é nova. Há muito que se fazempara tentar determinar com certezas que a substância conhecida como, presente em variadíssimos produtos alimentares, nomeadamente, éDepois de muitas indecisões, parece que, finalmente, o Comité de Pesquisa do Cancro da OMS (IARC) classificará em julho comoum dos adoçantes mais usados em produtos como refrigerantes dietéticos ou algumas gomas e pastilhas elásticas.e asjá começaram ahipotética que acreditam ser confusa para os consumidores. Eles baseiam-se no facto de que é apenas um carcinógeno possível, não um carcinógeno definitivo e que, além disso,Neste momento, os especialistas em tecnologia alimentar e nutrição estão na expectativa, porque, daí ser necessário(OMS) antes de uma declaração formal e oficial. Ainda assim, o que já é claro, é que. Por mais que um refrigerante tenha aspartame em vez de açúcar, ainda é nutricionalmente muito pobre e contém. Atualmente, é isso que deve ser enfatizado na comunicação aos consumidores, mas, claro, também é importante que os possíveis ingredientes cancerígenos continuem a ser avaliados.é um adoçante de baixíssimas calorias, cerca de 200 vezes mais doce que o açúcar.por acaso, quando, em, um cientista chamado James M. Schlatter pesquisava um medicamento contra úlceras. Ele acidentalmente deixou cair algum na sua mão, e, por motivos que não estão claros, teve a ideia de lambê-lo. Assim, percebeu que tinha um sabor doce e que poderia ter uma aplicação bem diferente daquela que estava a ser estudada. Desde então,, a ponto de ser. É encontrado principalmente em, mas também eme muito mais.No início, não se pensava que este adoçante sintético pudesse representar algum risco à saúde. Porém, em, aelaborou um estudo no qual apontava. Aparentemente,. Não surpreendentemente, com a publicação deste estudo, o pânico espalhou-se, e as autoridades alimentares foram rapidamente investigar os resultados.Umfoi publicado em, alegando que, de modo que uma quantidade quase desumana de refrigerantes teria que ser consumida para que o adoçante fosse considerado perigoso.No entanto,. De fato, muitas substâncias do quotidiano já estiveram nesse mesmo grupo e acabaram por cair para o terceiro, no qual estão as substâncias não cancerígenas. É o caso, por exemplo, do café. No segundo ainda encontramos bebidas quentes, por exemplo. E também os gases da combustão dos veículos. Não há menção de dose, portanto, em princípio,. Mesmo assim,Isso tornará os produtos açucarados mais saudáveis? Possivelmente não.. Há, por isso, que aguardar com cautela pela decisão da OMS em julho.