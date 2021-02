Estes são os ténis mais emblemáticos de Michael Jordan

1 de 11 / Air Jordan I, 1985 2 de 11 / Air Jordan II, 1986 3 de 11 / Air Jordan III, 1987 4 de 11 / Air Jordan V, 1990 5 de 11 / Air Jordan VII, 1992 6 de 11 / Air Jordan VIII, 1993 7 de 11 / Air Jordan XI, 1995 8 de 11 9 de 11 / Air Jordan XIV, 1998 10 de 11 / Air Jordan XVI, 2001 11 de 11 / Air Jordan XVIII, 2003

A história de "amor" entre a Nike e Michael Jordan começou nos anos oitenta, quando o jogador de basquetebol jogava pelos Chicago Bulls. Na época, a marca estava longe da popularidade atual e os famosos Air Jordan foram feitos em exclusivo para Michael Jordan em 1984.



No ano seguinte começaram a ser comercializados para o público e foram um hit imediato, mantendo-se no top de vendas da marca até hoje. Tanto a Nike como Michael Jordan cresceram nas respetivas áreas, mas os Air Jordan ficaram na história, para sempre associados a esta superestrela do basquetebol.



Air Jordan 6 Carmine, os ténis com que Michael Jordan ganhou o seu primeiro título da NBA. Trinta anos depois, a ideia é que estes novos exemplares, aguardados por fãs em todo o mundo, sejam o mais possível parecidos com os originais de 1991, tanto nas cores, na forma, como nos materiais utilizados.

Air Jordan 6 "Carmine"

Apesar do atleta se ter reformado em 2003, os Air Jordan estão mais populares do que nunca e a marca preparar uma série de novidades e colaborações. No documentário The Last Dance da Netflix e ESPN, que estreou o ano passado, narra-se a notável carreira da estrela do basquetebol e a sua coleção impressionante de ténis não é esquecida. Veja alguns dos mais lendários modelos.