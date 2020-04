Kobe Bryant gravou participação no documentário sobre Michael Jordan uma semana antes da sua morte

Pela primeira vez na história, uma equipa de televisão teve acesso sem precedentes à rotina do maior jogador de basquetebol de sempre. As câmaras entraram nos balneários, assistiram aos treinos, entraram em escritórios, quartos dos hotéis e até viajam nos aviões com os jogadores do Chicago Bulls. Foi no outono de 1997, quando a estrela Michael Jordan, o treinador Phil Jackson e o proprietário e presidente do clube, Jerry Reinsdorf, concordaram em permitir que uma equipa de filmagem da NBA Entertainment acompanhasse o dia a dia dos jogadores e da equipa técnica durante toda a temporada.

O resultado foram 500 horas de imagens inéditas que podemos agora ver na série de dez episódios The Last Dance, que mostra a caminhada dos Bulls em 1997-98 rumo ao sexto título. O documentário da Netflix mostra a temporada que marcaria o último ano de Phil Jackson como treinador dos Bulls e que veio a ser também a última em que Michael Jordan vestiu a camisola do clube e também a última vez — até hoje — que os Chicago Bulls ganhariam os Títulos de Conferência, como se chamam as Finais na Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA).

The Last Dance O significado do nome é simples: No primeiro dia daquela temporada, quando os jogadores chegaram ao balneário, o treinador Phil Jackson havia escrito "A última dança" no quadro e já todos sabiam que aquela seria a sua temporada de despedida.

Air Jordan num jogo dos Chicago Bulls contra os Utah Jazz, a 10 de junho de 1998 Foto: Jeff Haynes/AFP via Getty Image

A série mistura gravações antigas com depoimentos recentes e dá-nos a conhecer não só a grandeza de Jordan, mas também a dos seus companheiros Scottie Pippen e Dennis Rodman, ambos também deixaram o clube em 1998. Entre rever centenas das suas melhores jogadas, The Last Dance deixa claro o sucesso e as turbulências no interior dos Bulls devido a guerras internas entre Jerry Krause, o executivo desportivo e gerente-geral dos Bulls, e Phil e também da equipa técnica com os jogadores.

O melhor da espera de mais de duas décadas para ver essas cenas inéditas é que, passado tanto tempo, Michael Jordan ganhou distanciamento suficiente para falar com menos reservas dos episódios do passado. Agora pode aparecer à frente das câmaras de T-shirt e calções a criticar, elogiar e a dizer palavrões sem se preocupar com contratos ou outros constrangimentos. O mesmo vale para os convidados, que incluem nomes que marcaram o desporto, nomeadamente os antigos jogadores dos Bulls Ron Harper, Horace Grant e Bill Wennington e Steve Kerr, atual treinador dos Golden State Warriors. Antigos adversários também marcam presença, como Magic Johnson, Larry Bird, Gary Payton, Charles Barkley, e muitos outros. Até os ex-presidentes dos Estados Unidos da América Bill Clinton e Barack Obama dão as suas impressões.

Kobe Bryant dos Los Angeles Lakers e Michael Jordan dos Chicago Bulls num jogo no United Center, em Chicago, a 17 de dezembro de 1997 Foto: Vincent Laforet/AFP via Getty Images

Entre os convidados especiais está Kobe Bryant, conforme adiantou o realizador Jason Hehir em entrevista ao The Athletic. O jogador dos Los Angeles Lakers gravou sua participação a meio de janeiro deste ano, uma semana antes do fatídico acidente de helicóptero que lhe custou a vida em Calabasas, na Califórnia. "Ouvir Kobe naquela cena a dizer que ele [Michael] é como o seu irmão mais velho e depois ter Michael a fazer aquele famoso discurso no funeral público de Kobe, a dizer ‘descanse em paz, irmãozinho’, só mostra o quão genuína era a relação entre eles. Aquela cena está muito mais comovente agora e foi uma cena tão fixe para começar."

A cada segunda-feira, a Netflix disponibiliza dois episódios da série — que estreou a 19 de abril e exibirá o episódio final a 18 de maio — e o episódio com a participação de Kobe Bryant ainda não está disponível. Com a boa repercussão de The Last Dance, descobriu-se essa semana que seis operadores de câmara tiveram o mesmo acesso quase que ilimitado à 20.ª e última temporada de Bryant ao serviço dos Lakers, em 2015-16. Foi o próprio que contratou a equipa de filmagem, mas ainda não se sabe, para já, se haverá uma série documental similar à de Michael Jordan.