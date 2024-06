Chopard e a 1000 Miglia 2024. Uma parceria lendária no mundo dos automóveis clássicos

Karl-Friedrich Scheufele (esquerda) e Jacky Ickx (direita). Foto: @Chopard

conquistas

Mille Miglia Classic Chronograph Foto: @Chanel

Mille Miglia GTS Chrono Limited Italian Edition Foto: @Chopard

O primeiro carro partiu da rampa ao meio-dia do dia 11 de junho, com os outros a seguirem-se em intervalos de 20 segundos, pela ordem de idade dos veículos, do mais antigo para o mais novo. Foto: @Chopard

Após cerca de 1.076 quilómetros, a tão esperada bandeira axadrezada marcou o fim de mais uma incrível edição da 1000 Miglia. Foto: @Chopard

A 1000 Miglia, conhecida como "a corrida mais bonita do mundo", tem uma relação duradoura com a Chopard, uma das mais longas entre um relojoeiro e um evento automóvel. O copresidente da marca suiça,, é um entusiasta apaixonado por esta corrida e, pela 36ª vez, participou ao lado do, conduzindo o icónico Mercedes-Benz 300 SL Gullwing "morango metálico" da família Scheufele, identificado pelo número 264.O stand da Chopard na Piazza Vittoria, em Brescia, foi decorado em homenagem a Ickx, o piloto belga cuja carreira inclui, além de triunfos no Cam-Am de 1975 e no extenuante Rali Paris-Dakar de 1983. Este tributo incluiu imagens evocativas e recordações dasde Ickx, juntamente com a apresentação das, recentemente reveladas em sua homenagem.Os participantes da corrida tiveram ainda a oportunidade de ver as aguardadas edições especiais do Mille Miglia 2024.lançados durante um jantar especial na véspera da partida, no elegante Areadocks de Brescia, um espaço multifuncional adaptado a partir de um armazém ferroviário desativado., o, é fabricado em Lucent Steel™, um aço ultra-resistente e exclusivo, com uma taxa de reciclagem de pelo menos 80%. Este cronógrafo de 40,5 mm apresenta um, inspirado na, e é protegido por um vidro em "caixa de vidro" que maximiza a visibilidade. A coroa e os botões serrilhados lembram osdos carros desportivos, enquanto o fundo da caixa em cristal de safira permite uma visão panorâmica do movimento mecânico de corda automática, certificado como cronómetro. A braceletecomplementa os submostradores do cronógrafo, evocando o design das luvas de condução tradicionais.O segundo modelo, o, apresenta uma caixa de 44 mm em titânio leve e jateado. Este relógio será fabricado em apenas 100 exemplares, celebrando a origem italiana da lendária corrida.A edição de 2024 da 1000 Miglia mostrou-se inesquecível. O primeiro carro partiu da rampa ao meio-dia do dia 11 de junho, com os. O percurso segue no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, com a primeira paragem noturna em Turim. No dia seguinte, as equipas abraçaram a costa oeste do norte de Itália, chegando pela primeira vez a Génova para o almoço. A segunda etapa terminou em Viareggio, e na manhã seguinte, as tripulações seguiram para Roma, passando pela cidade histórica de Lucca. A quarta etapa levou os participantes pelos desfiladeiros de Prato, Futa e Raticosa, culminando na corrida final de regresso a Brescia. Após cerca de 1.076 quilómetros, a tão esperada bandeira axadrezada marcou o fim de mais uma incrível edição da 1000 Miglia.A parceria entre a Chopard e a 1000 Miglia é um testemunho da união entre. As edições especiais dos cronógrafos Mille Miglia e a presença constante de Karl-Friedrich Scheufele e Jacky Ickx sublinharam a importância desta corrida histórica. Com paisagens deslumbrantes e carros clássicos impressionantes, a 1000 Miglia 2024 prometeu ser um evento memorável para todos os entusiastas de automóveis e relojoaria