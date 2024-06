Le Mans 2024, uma antevisão

Porsche vs. Ferrari, o duelo eterno

Dezanove vitórias à geral [vencer "à geral" é a vitória absoluta, todas as categorias misturadas] para os alemães (e 110 à classe, espantoso!), 10 vitórias para os italianos. É histórica e épica a rivalidade entre Porsche e Ferrari em Le Mans. O Ferrari #50 defende a sua vitória de 2023 na corrida do centenário, acompanhado pelo #51, ambos inscritos pela fábrica. Aos dois junta-se o #83 inscrito pela AF Corse. Já os Porsche são seis: três oficiais – geridos pela estrutura de Roger Penske – e três privados, dois do Team Jota e um da Proton. No final de uma Hyperpole verdadeiramente frenética, o francês Kévin Estre levou o #6 à pole-position; o #4 ficou em 19.º e o #5 em 10.º. Quanto aos dois Ferraris oficiais, o #51 e o #50 saem, respetivamente, de 4.º e 5.º.

Nunca desvalorizar a Toyota

Não está a começar bem para a Toyota esta edição de Le Mans. A equipa japonesa perdeu o concurso do inglês Mike Conway (substituído pelo ex-"despedido" José María López) e tanto o #7 como o #8 ficaram de fora da Hyperpole. Vão partir, respetivamente, de 23.º e de 11.º da grelha. Mas a corrida tem 24 horas...

BMW, uma incógnita

Dois carros para o construtor bávaro, o #15 e o #20. Sairão, respetivamente, de 7.º e de 16.º. Em performance pura, os BMW estão ao nível dos melhores, veremos se a componente de resistência está ao mesmo nível neste regresso da marca a Le Mans.

Cadillac, idem aspas

Alex Lynn, ao volante do Cadillac #2, esteve quase a criar a surpresa da Hyperpole, mantendo o melhor tempo até aos últimos segundos da sessão. Ainda assim, partirá da primeira linha e logo a seguir, na segunda fila, está o Cadillac #3, pilotado pelo homem da terra, Sébastien Bourdais. O terceiro Cadillac, o #311, sai de 18.º. Os carros americanos têm a seu favor a solidez e a resistência, e podem causar uma surpresa no domingo às 15h.

‘French Connection’

Peugeot vs, Alpine (ou seja, Peugeot vs, Renault). Começando pela equipa do leão, o Peugeot #93 sairá de 15,º e o #94 de 20.º. É pouco para uma equipa que chegou a liderar a corrida no ano passado. Já os dois Alpine estão bem acima na grelha: o #35 sai de 6.º, enquanto o #36 larga de 9.º. A ver vamos qual das duas equipas defende melhor as cores da França.

‘The Italian Job’

Lamborghini e Isotta Fraschini são duas equipas italianas que sofrem os efeitos da juventude dos seus projetos técnicos, e também da falta de recursos financeiros mais generosos. Os dois Lamborghini (#19 e #63) são inscritos pela equipa Iron Lynx, que também inscreve um par de Lambos na categoria GT3. Já a Isotta Fraschini, um nome histórico, inscreve um Hypercar com o #11. Chegar ao fim da prova seria, para ambas as equipas, um feito notável nas suas estreias.

LMP2, a categoria recuperada

Correram no Mundial de Resistência até ao ano passado, mas os novos regulamentos afastam-nos da competição deste ano. Ainda assim, Le Mans abriu-lhes uma exceção, já que, no fim de contas, existem 16 destes carros em condições de corrida, o que representa uns bons milhões de dólares de investimento por parte das equipas.

Filipe Albuquerque, o único português

Completou, já em Le Mans, o 39.º aniversário (a 13 de junho, já agora) e é o único piloto luso inscrito na corrida deste ano. Um dos mais experientes pilotos da atualidade, Albuquerque divide o volante do Oreca #23, da United Autosports, com o inglês Ben Henley e o americano Ben Keating, o mais rápido dos gentlemen-drivers em prova. O trio é bastante forte e irá lutar pela vitória entre os LMP2. Sai de 4.º lugar da categoria.

LMGT3, viva a biodiversidade!

Porsche, Ferrari, Aston Martin e Corvette, até ao ano passado, eram estas as quatro marcas a competir em Le Mans. Este ano, com a passagem de LMGTE a LMGT3, juntam-se-lhes a BMW, Lexus, McLaren, Ford e Lamborghini, no que é uma gloriosa diversidade de construtores a competir na clássica francesa.