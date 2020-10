Chopard inspira-se em corrida de automóveis e cria exemplares raros

Desde 1988 que a Chopard está envolvida com a 1000 Miglia, a corrida de automóvel de longa distância "mais bela do mundo", como parceira e cronometrista. No final da década de oitenta, a colaboração nasceu do apreço da família Scheufele por carros antigos, que Karl-Friedrich Scheufele, o co-presidente da Chopard, coleciona e conduz.

Os novos relógios que se juntaram à coleção dedicada à corrida, a Millie Miglia, e que comemoram o início da corrida, são o Millie Miglia 2020 Race Edition, o Mille Miglia GTS Azzurro Power Control, p Mille Miglia GTS Azzurro Chrono e o Mille Miglia Lab One.

Mille Miglia 2020 Race Edition, da Chopard Foto: ©Régis Golay







O Mille Miglia 2020 Race Edition está disponível em duas versões: uma que conta com 250 exemplares com 42 mm de diâmetro em aço inoxidável DLC, ouro rosa e uma bracelete de couro preta, e outra, da qual nasceram 1000 exemplares, feita em aço inoxidável DLC, composta por um movimento, cronómetro-certificado, e mecânico com corda automática.

Mille Miglia GTS Azzurro Power Control, da Chopard Foto: ©Régis Golay

Tal como o relógio anterior, também o Mille Miglia GTS Azzurro Power Control (500 exemplares com 43mm de diâmetro) e o Mille Miglia GTS Azzurro Chrono (750 exemplares com 44mm de diâmetro) estão equipados com movimento, cronómetro-certificado e mecânico com corda automática. Ambos são de aço inoxidável e em tons de azul.

Mille Miglia GTS Azzurro Chrono, da Chopard Foto: ©Régis Golay

O Mille Miglia Lab One é o "cronómetro com turbilhão", composto por 20 exemplares limitados. Este, é um relógio que reúne o melhor dos ateliers da Chopard, "a perícia e inovação", como se lê no comunicado à imprensa. É composto por titânio DLC e equipado por um movimento turbilhão, Chopard 04.03-M.

Mille Miglia Lab One, da Chopard Foto: ©Régis Golay

A corrida de carros, tradicionalmente organizada em maio, aconteceu, este ano, em outubro, devido à situação epidémica em que estamos inseridos. Esta corrida é de 1,618 quilómetros e contou com mais de 400 equipas envolvidas.