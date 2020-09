CEO da Netflix considera teletrabalho "puramente negativo"

Há quem diga que há mais benefícios em trabalhar em casa: mais tempo com a família e mais produtividade devido à falta de deslocações. No entanto, Reed Hastings, o CEO e fundador da Netflix, considera que o teletrabalho não oferece benefícios nenhuns, afirmando que trabalhar em casa é "puramente negativo".

Em março, a Netflix fechou o escritório de Hollywood depois de um trabalhador ter testado positivo para a covid-19. Isto levou a que outras empresas grandes como a do Facebook, da Google ou do Twitter acabarem por fazer o mesmo, e mandarem os seus colaboradores trabalhar em casa para combater a propagação do vírus.

Em entrevista com o Wall Street Journal, quando questionado se este via pontos positivos no facto de osa seus colaboradores trabalharem a partir de casa casas, o empresário respondeu "Não. Não vejo nenhum ponto positivo. Não poder estar presente em pessoa, especialmente internacionalmente, é puramente negativo. Eu tenho estado muito impressionado com os sacrifícios das pessoas."

Há empresas como o Twitter que planeiam adotar um "setup" para poderem trabalhar em casa mesmo depois da vacina do covid-19 ser desenvolvida e, como é de esperar, Hastings não espera que Netflix o faça. E este antecipa que muitas organizações tenham funcionários no escritório quatro dias por semana e que os deixem "teletrabalhar" uma vez por semana.

Reed Hastings afirma ainda que "quando conseguirmos que a maioria das pessoas estejam vacinadas, provavelmente voltamos para o escritório." Este adianta que é provável que demore cerca de seis meses depois da vacina ser introduzida para voltarem.