Citi proíbe videochamadas de trabalho às sextas-feiras e quer funcionários de folga

Fraser, que substituiu Michael Corbat no início deste ano, decretou que o último dia útil da semana será conhecido como "Zoom-Free Fridays", de acordo com um memorando interno obtido pela Bloomberg. A CEO também determinou que o dia 28 de maio será feriado para toda a organização e denominou a data de "Citi Reset Day". O Citi é um dos maiores bancos do mundo.

O memorando apelava ainda aos funcionários que não agendassem reuniões fora do que costumava ser o horário de trabalho normal antes de a covid-19 colocar a maioria deles em teletrabalho.

"Sei, pelo vosso feedback e pela minha própria experiência, que acabar com a separação entre casa e trabalho e a rotina implacável da pandemia afetaram o nosso bem-estar", escreveu a CEO no memorando, já noticiado pelo Financial News. "Simplesmente não é sustentável."

As maiores empresas do mundo estão a tentar adaptar-se às mudanças de prioridades dos colaboradores à medida que as restrições de mobilidade trazidas pela Covid-19 se prolongam. Este mês, a Ford Motor comunicou a 30.000 empregados que poderão continuar a trabalhar a partir de casa mesmo depois do fim da pandemia. Outras empresas estão a tentar trazer mais gente de volta ao escritório, incluindo estagiários, diante das dificuldades de transmitir a cultura corporativa através de videochamadas.

Já o Citigroup comunicou esta semana que o programa de estagiários será novamente virtual, mas restaurou o calendário de 10 semanas depois de o ter reduzido para apenas cinco semanas no ano passado devido à pandemia.

Fraser acrescentou que o banco está a estudar como será a rotina de trabalho a longo prazo. Para diversas funções, o Citigroup concluiu que a presença no escritório é importante para a competitividade, colaboração e acompanhamento de jovens funcionários.

Na sua maioria, as funções do Citi serão designadas como híbridas — ou seja, os colaboradores irão para o escritório pelo menos três dias por semana e trabalharão a partir de casa até dois dias por semana.

Algumas funções — incluindo as posições que atuam em agências e centrais de dados — são classificadas como residentes e têm de ser realizadas no local de trabalho. Há ainda as funções designadas como totalmente remotas, mas Fraser alertou que novas vagas deste tipo serão relativamente raras.

"Queremos que o nosso pessoal se sinta ligado à nossa empresa, tenha orgulho de atender os nossos clientes e o dever de proteger o sistema financeiro", afirmou Fraser. "Isso só acontece quando estamos juntos — e como todos nós já percebemos, a solidão não é uma sensação boa."