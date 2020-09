Compraria uma viseira de 800 euros?

A Louis Vuitton vai lançar uma viseira sensível à luz no próximo dia 30 de outubro, disponível em todas as lojas da marca. Apesar de ainda não ter sido revelado o preço exato do acessório, o jornal The New York Post estimou que poderá estar à volta dos 821 euros.

Segundo o press release da marca, a viseira terá o padrão clássico da maison, com detalhes dourados e a frente fotocromática, passando de transparente a escura quando estiver em contacto direto com a luz do sol. A viseira poderá também transformar-se em boné quando virada para cima.

Já no passado mês de abril, a marca tinha reorganizado as suas fábricas francesas para poder fazer máscaras não cirúrgicas, doando 21 mil à cidade de Nova Iorque, o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Já a empresa mãe da maison, a LVMH, também anunciou que as suas fábricas originalmente destinadas à produção de perfumaria e cosmética seriam usadas para produzir desinfetante, oferecido aos profissionais de saúde franceses.

A Louis Vuitton é a segunda grande marca de luxo a começar a vender produtos deste género: em agosto a Burberry também anunciou que começaria a vender máscaras faciais por 98 euros, com o seu típico padrão xadrez. A cada máscara vendida, 20% do preço reverte para o Fundo Comunitário contra a Covid-19 da Fundação Burberry.