6 estratégias para ter as finanças em ordem ao longo de 2024

Todos os anos são desafiantes à sua maneira, mas este promete sê-lo, de modo geral, dada a instabilidade atual da economia, o aumento das rendas e dos créditos. André Pedro, do website Compara Já, respondeu a sete questões fundamentais.

É natural que, no meio de tantas despesas, se perca a noção exata de todos os gastos que se vai tendo ao longo do ano. Nesse sentido, é importante listar todas as despesas que impactam o orçamento, com particular destaque para as despesas fixas, visto que são mais fáceis de distinguir, sendo também as mais avultadas. Comparar e poupar são praticamente sinónimos e, por isso, é crucial comparar sempre as propostas que o mercado apresenta seja em que área for.



Como poupar sem nos tornarmos obcecados com a poupança?

Poupar não significa não gastar dinheiro. Poupar significa sim gastar dinheiro de forma inteligente. Um bom mecanismo para perceber se estamos a fazer compras ‘inteligentes’ é a rentabilidade (ou às vezes a falta dela) do produto que estamos a comprar. Muitas das vezes corremos o erro de comprar sem realmente precisar do artigo. Devemos perceber o valor à unidade e o valor diário a que irá corresponder. Esta conta de divisão dá uma noção mais concreta do impacto que essa compra acaba por assumir.Há dois erros recorrentes e que dificultam o cumprimento de boas práticas de poupança. Se, por um lado, a falta de informação faz com que se cometam erros importantes, por outro lado, o ato de comparar nem sempre é algo propriamente fácil de implementar. É fundamental que se faça este exercício de forma exímia e rigorosa.

Quais são as pequenas mudanças no dia a dia que nos levam a economizar?

André Pedro, do Compara Já. Foto: DR

Pode parecer que não, mas são as ações mais simples que acabam por impactar o orçamento ao final do mês. Antes de comprar algo mais caro que não é essencial, devemos refletir sempre 24 horas antes sobre a necessidade dessa aquisição. Se após essas 24 horas essa compra ainda for importante, é porque efetivamente devemos avançar. No entanto, na maior parte dos casos, acabamos por esquecer essa compra e evitamos uma despesa desnecessária. Ir às compras sem fome é outro exemplo que pode parecer irrelevante, porém, que faz com que não se caia em compras impulsivas e desnecessárias.

Que mitos há sobre a poupança?

O principal mito vai, muito provavelmente, ao encontro de que poupar é algo difícil ou que só as grandes despesas é que importam. Todas as compras que fazemos podem ser boas oportunidades de poupança, desde o valor da prestação da casa à tarifa de energia, passando pelo combustível do automóvel ou pela ida ao supermercado. Pode haver poupança em tudo o que se faz.

Remover o dinheiro para a poupança no início ou no fim do mês? (ou seja, depois de receber ou no fim de gastar)

Há ‘regras’ de gestão que não são universais e cada pessoa irá sempre orientar-se da forma que achar mais conveniente e adequada. No entanto, consideramos que colocar a poupança de parte no início do mês é sempre o mais adequado, uma vez que ajuda a limitar os gastos de final do mês.