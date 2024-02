Qual é o passaporte mais poderoso do mundo? Portugal está na lista

Num cenário internacional, a "força" de um passaporte muitas vezes reflete o prestígio e a influência de um país. No ranking dos mais poderosos do mundo para 2024, segundo o Henley Passport Index, um índice da empresa de consultoria Henley & Partners – que tem por base os dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) -, Portugal destaca-se como parte de um seleto grupo de nações com acesso privilegiado a um elevado número de destinos globais, mais especificamente, 191.



A liderar este ranking estão os passaportes japonês, o de Singapura, o francês, o alemão, o italiano e o espanhol - significa isto que os seus cidadãos podem viajar sem visto para 194 destinos dos 227 existentes em todo o mundo.



Em segundo, com 193, encontramos a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia; em terceiro estão a Áustria, a Dinamarca, a Irlanda e os Países Baixos, com 192 destinos possíveis.

Em quarto lugar, Portugal compartilha palco com outras nações notáveis, como é o caso de Bélgica, Luxemburgo, Noruega e Reino Unido (e não podíamos deixar de notar que os Estados Unidos encontram-se apenas em sétimo lugar, ao lado da Hungria e dos vizinhos do Norte, Canadá).



Em quinto temos a Grécia, Malta e a Suíça, com 190 localizações, e liderando o sexto lugar encontramos a

Austrália, República Checa, Nova Zelândia e a Polónia, apresentam um acesso a 189 localizações. Em oitavo estão apenas a Estónia e a Lituânia (187 locais), seguidos pela Letónia, Eslováquia, Eslovénia (186 localizações). No fim dos top 10 países com os passaportes mais poderosos encontramos a Islândia com 185.