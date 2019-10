Zuckerberg diz que ninguém merece ser bilionário, mas é útil

"Ninguém merece tanto dinheiro", disse Zuckerberg. "Acho que, se se faz algo bom, é-se recompensado, mas acredito que parte da riqueza que pode ser acumulada é despropositada."

Zuckerberg, que tem um património líquido de 69,4 mil milhões de dólares, estava a falar na quinta-feira numa reunião interna de perguntas e respostas que ele decidiu transmitir, após o áudio de reuniões semelhantes no início deste ano ter sido tornado público. O funcionário da justificou a pergunta a Zuckerberg porque ser o "único bilionário que posso consultar sobre este assunto".

O cofundador do Facebook explicou que o seu braço de investimentos filantrópicos, a Iniciativa Chan Zuckerberg, aposta em avanços científicos com o objetivo de erradicar todas as doenças no próximo século. Os investimentos da empresa podem ocorrer mais lentamente ou nunca se dependerem de recursos públicos, disse Zuckerberg. Por isso, tenta tornar o seu status de bilionário útil.

"A sugestão de que tudo isto deveria ser feito" pelo setor público, "privaria o mercado e o mundo de uma diversidade de tentativas diferentes que podem ser tomadas", disse aos funcionários.

Na terça-feira, Sanders, do Partido Democrata, apresentou uma proposta de um imposto maior para bilionários visando a riqueza acumulada de uma pessoa, e não apenas o rendimento.