Vinhos para suavizar o inverno

Vinha da Seara Tinto 2019

Um novo ciclo deste projeto da Quinta da Rede entre a Régua e Mesão Frio com a assinatura enológica de Paulo Nunes. A vinha da Seara está a cerca de 450 metros e o tinto é um field blend de castas, entre outras, de Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Mourisco da Semente, Alicante Bouschet, Touriga Fêmea, Tinto Cão, Tinta Amarela e Tinto Martinho. Esteve 14 meses em barricas novas de carvalho francês. €40

Casa da Tapada Superior Alvarinho e Loureiro 2020

Um branco da casa em Amares na região dos vinhos verdes do projeto da família Serrano Mira, conhecida pela Herdade das Servas no Alentejo. Um lote com 80% de Alvarinho e 20% de Loureiro. Com enologia de Luís Serrano Mira e Ricardo Constantino, as uvas foram vindimadas manualmente e, após desengace e esmagamento, prensadas com proteção de oxidação. O vinho estagia em cuba de inox durante três meses e em garrafa mais dois. €7,90

Paulo Laureano, Alfrocheiro, DOC Alentejo 2018

Um monocasta Alfrocheiro feito na Vidigueira pelo produtor e enólogo Paulo Laureano que aposta declaradamente em castas portuguesas. As uvas foram desengaçadas totalmente sem esmagamento. Fermentou em depósitos de inox a 25 graus e a fermentação maloláctica ocorreu em barricas de carvalho francês. Maturação nas mesmas barricas durante 12 meses e mais 24 em garrafa antes do seu lançamento. €35,27

Churchill’s Estate Grafite Tinto 2019

Uma designação (Grafite) recente dentro da família de vinhos da Churchill’s e que homenagea a assinatura artística dos seus enólogos. Um field blend que inclui Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Francisca e Tinto Cão. As uvas são cortadas para caixas pequenas e submetidas a um processo de seleção e posteriormente esmagadas. Cerca de 30% deste vinho estagia 12 meses em cascos novos e velhos de carvalho francês. O restante é guardado em cubas de inox. €13,50

Churchill’s Estate Grafite Tinto 2019 Foto: Lino Silva

Santa Vitória Sauvignon Blanc

Um branco monocasta de uma casta francesa feito no Alentejo colhido em 2022 com enologia de Patrícia Peixoto. A vinificação foi feita pelo método de "bica aberta" e clarificação estática. Fermentação alcoólica durante três semanas e batonnage em depósito de inox durante três meses. Os responsáveis referem que se pode consumir já ou guardar até 3 anos. €10.50

Ravasqueira Premium Alicante Bouschet 2014

Engarrafado em abril de 2017, este tinto regional alentejano é um monocasta Alicante Bouschet com enologia de David Baverstock e Vasco Rosa Santos. A vindima foi manual para caixas de 20 quilos e colocação em camara frigorifica antes da vinificação. As uvas passaram no tapete de escolha, a maceração feita a frio e fermentação de 10 dias. Estágio de 28 meses em barricas novas de carvalho francês e 12 meses de estágio em garrafa. €55