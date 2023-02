Lota D'Ávila. Nesta nova marisqueira das Avenidas Novas, cada um tem o seu babete bordado

Diz-se que (também) comemos com os olhos. A verdade é que tudo o que vemos a sair da cozinha desta marisqueira nos deixa colados à trajetória que os pratos fazem até chegarem às mesas, enquanto esperamos para sentar. Aberta há poucos meses, a Lota D'Ávila instalou-se nos 500 metros quadrados do número 42B da Duque de Ávila, em Lisboa, para se tornar um sucesso em pouquíssimo tempo. Afinal, faltava aqui uma marisqueira. Entramos: é quase tudo azul, branco e laranja, mantém-se a tradição das marisqueiras portuguesas na cor e na decoração, mas o espaço apresenta elementos mais contemporâneos, inclusive porque recria com graça um porto de pesca. Com capacidade para sentar 105 pessoas, da barra à sala interior e ainda a esplanada exterior, o Lota D’Ávila recebe-nos com uma montra do peixe do dia, que repousa sobre uma cobertura de gelo, ao lado de outros mariscos com ar apetitoso, que vamos mais tarde provar.

A "banca" com o marisco do dia. Foto: Luís Ferraz

Ostras. Foto: Luís Ferraz

Não demoramos a sentar-nos, e ainda mal o fizémos quando chega à mesa uma entrada que conquista de tão portuguesa que é, com o bónus de trazer marisco: croquetes de sapateira com molho tártaro (€3,50). Uma invenção do chef Vasco Lello, no leme desta cozinha, que se apressa a trazer mais entradas que piscam o olho a foodies como nós: lírio fumado com amêndoa do Algarve e laranja (€11,50), e tártaro de atum com tostas de pão alentejano (€14).

Tártaro de atum com tostas de pão alentejano (€14) Foto: Luís Ferraz

Lírio fumado com amêndoa do Algarve e laranja (€11,50) Foto: Luís Ferraz

O primeiro, uma inesperada surpresa que ganhou o maior número de pontos nesta mesa, o segundo, um grande vencedor ao nível do género (afinal, quem é que ainda resiste a um bom tártaro?). Serve-se vinho branco (e que bom! o Insula, arinto dos Açores de 2018, é uma pérola), e sentimos que está tudo certo neste almoço semanal. Depois, chega um prato que combina peixe fumado da lota com burrata e ikura (€13), uma proposta que parecia estranha e que se revelou uma das entradas mais consensuais nas combinações vitoriosas. Ainda há-de vir um carabineiro frito numa espécie de sopa (o carabineiro era para comer até ao último pedaço, não o fizemos, deixamos como teaser informativo ao leitor), amêijoas à Bulhão Pato (€12) e choco frito com maionese de sésamo preto e lima (€12,50), três pratos que nos fazem limpar todos os restos do prato com…pão.

A decoração vai buscar elementos de uma marisqueira tradicional, mas é moderna. Foto: Luís Ferraz

As paellas são uma das especialidades. Foto: Luís Ferraz

Enquanto esperamos pelo prato principal, vemos o corrupio de gente que vem chegando para almoçar, e noutras mesas pousam-se as famosas mariscadas. A do chef custa €65 e inclui uma seleção do dia, que pode ser adaptada conforme desejos e pedidos especiais, se a oferta do dia o permitir. Uma grande paella negra de choco, polvo e lula (€55) interrompe os nossos pensamentos, para nos dedicarmos à árdua tarefa de a comer. Surpresa das surpresas, é a combinação perfeita para aquilo que acabámos de provar antes, sem nos deixar absurdamente cheios e desconfortáveis.

Algumas das entradas. Foto: Luís Ferraz

Chef Vasco Lello Foto: Luís Ferraz

Por fim, e porque não gostamos (nós, portugueses) de quebrar tradições apreciámos como os comensais comem com avidez o prego, a "sobremesa" das marisqueiras. Aqui não é exceção. Nós fomos para as sobremesas de facto, e provámos a deliciosa rabanada de brioche com gelado de tomilho e ainda a mousse de queijo com framboesas e cookie crumble (ambas a €5).

A paella de carabineiro. Foto: Luís Ferraz

O interior da Lota D'Ávila. Foto: Luís Ferraz

Onde? Avenida Duque d’Ávila, 42B Quando? Domingo a quinta-feira 12h às 23h e sexta e sábado das 12h às 01h. Reservas +351 925 906 950 hello@lotadavila.pt