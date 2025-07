Festival Arrebita leva gastronomia nacional ao Norte

A praça do Mercado de Famalicão prepara-se para receber a 5ª edição do festival gastronómico de street food com chefs nacionais. Após várias edições de sucesso de norte a sul do país, com estreia em Portimão, passando por Idanha-a-Nova e Santiago do Cacém, o Arrebita irá arrancar em Famalicão na próxima sexta-feira, dia 19.

Com a premissa de aproximar chefs de várias regiões no mesmo evento e, paralelamente, dar a conhecer ao público propostas acessíveis e aprazíveis, a experiência sensorial quer fazer viajar através do paladar e das raízes culinárias nacionais. Durante dois dias, o festival de street food irá contar com 30 chefs de cozinha de todo o país que, juntos, vão apresentar o que melhor se faz na cozinha portuguesa, com uma pitada de criatividade, reinvenção e valorização da identidade gastronómica nacional à mistura.

O Arrebita ocorre sob a premissa de aproximar chefs de várias regiões no mesmo evento e, paralelamente, dar a conhecer ao público propostas acessíveis e aprazíveis, numa experiência sensorial que nos faz viajar através do paladar e das raízes culinárias nacionais

Entre os chefs convidados estarão Renato Cunha, Rafael Duarte, Vítor Adão, Lígia Santos, Ricardo Machado e Marco Gomes.

Em comunicado, o festival desvenda um pouco do menu que os visitantes terão oportunidade de degustar. Com uma carta ousada e provocadora, o ceviche de atum e lucioperca à portuguesa com caça de Alcobaça e camarinha frita, durum de borego de pasto na brasa, piso alentejano, agrião e pickles caseiro e a bola de berlim com linguiça e recheio de camarão são algumas das sugestões apresentadas.

A arte culinária alia-se também à música. O Arrebita dispõe de DJ sets ao vivo, animação de rua, atividades e showcookings, entre outras propostas.

Preços acessíveis, pratos a €7,5 e entrada gratuita. O festival Arrebita vai decorrer entre os dias 19 e 20 de julho no Mercado Municipal de Famalicão, das 12h às 23h.